Лучшие тюнинг-проекты месяца: февраль 2020

Обвес из России для McLaren, новый G-Class с деревянным полом и еще шесть самых ярких доработок февраля

В традиционной подборке самых необычных тюнинг-проектов месяца вы увидите безумный 800-сильный пикап на базе нового Mercedes-AMG G 63, «туринговый» обвес для обновленного Volkswagen T6, первый комплект улучшений для кроссовера Aston Martin, трио 700-сильных чипованных Audi RS, лифтованный грузовичок Ford, который обыграет в дрэг-гонке новую Toyota Supra GR, первые фотографии McLaren 720S после доработки российских тюнеров, экстравагантный G-Class в стиле стимпанк и широкофюзеляжный апгрейд для Tesla Model 3.