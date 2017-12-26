Под бутер с икоркой

Каждый месяц мы собираем для вас лучшие автомобильные видео, а потом из них выбираем лучшие видео года. В подборке-2017 Subaru WRX STI делают больно, американец шалит на Кубе, 50-летний бизнесмен показывает, как бороться с кризисом среднего возраста, двое мужчин ищут место на стоянке и многое другое.

Бобслей

Сначала этот ролик вызывает восхищение, потому боль за WRX STI, а потом страх за раллиста Марка Хиггинса, который вел «заряженный» седан по бобслейной трассе. Но все это делает видео только круче!

Остров свободы

Если в названии видео есть слово Recoil, то нужно быстрее жать на Play! Потому что это значит, что БиДжей Болдуин и его 850-сильный трофи-трак опять будут вытворять нечто невероятное. Четвертую часть снимали на Кубе. Гавана, безумные прыжки, красивые девушки и заслуженные почти пять миллионов просмотров.

Психобагги

И сразу еще один психопат — АрДжей Андерсон на багги Polaris RZR XP Turbo EPS UTV едет по пересеченной местности и делает трюки, от которых кровь стынет в жилах. Тут, конечно, нет красоток из видео Болдуина, но и без них заезд Андерсона смотрится на одном дыхании.

Изгоняя демона

В этом году дебютировала машина, которая наделал очень много шума (в том числе в буквальном смысле), перепугала профессиональное сообщество и сразу вписала себя в историю автомобилестроения. Речь о Dodge Challenger SRT Demon, конечно же. Этот монстр не мог пройти мимо парней из Pennzoil, который посвятили «Демону» ролик невероятной красоты.

Прекраснейший из некрологов

Пока в 2017 году «Демон» выходил на сцену, Dodge Viper с нее уходил, став жертвой новых норм безопасности в США. И это событие в Pennzoil тоже без внимания не оставили. Да-да, этот ролик тоже потрясающий настолько, что заслуживает место в подборке лучших видео года.

Терракана

Знаете, почему Кен Блок — очень хороший человек? Потому что даже в год без «Джимханы» он подарил нам два абсолютно потрясающих видео. Вот «Терракана»...

Клаймбхана

...а вот «Клаймбхана». Никакие дополнительные комментарии тут не нужны.

Волк автострады

А теперь пять минут настоящего экстаза, классических спорткаров, гонки по потрясающим дорогам и выдвигающихся фар.

Aston Martin. Новый завод

Говорят, перед новосельем надо пустить в дом кота. В Aston Martin решили котов на новый завод не запускать, устроив вместо этого дикий заезд с дрифтом и прочими радостями петролхэда прямо внутри предприятия.

Audi. Рождественская гонка

К Новому году и Рождеству автопроизводители часто делают крутые видео. В прошлом году в этой дисциплине больше других преуспели люди из Audi.

Kia Soul Turbo. Хомяк

Это — самое милое бешеное животное 2017 года. После просмотра этого видео можете вернуться к тому, что не доели три дня назад. С Новым годом! \m

Иллюстрации: