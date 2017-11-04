Лучшее автомобильное видео октября

Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие видеоролики с автомобилями и про автомобили. В очередном выпуске человек с мотоциклом гоняется с мотоциклом без человека, две невесты в очень разных немецких машинах, мужчина танцует перед пикапом и многое другое.

Nissan. Трек-день

Этот ролик вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, зачем ездить по Сильверстоуну на Nissan GT-R, которым управляешь джойстиком с вертолета. С другой стороны: джойстиком! С вертолета! На это стоит посмотреть!