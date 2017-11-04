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12:41, 04 ноября 2017
2 мин.

Мотобот и ленивые лошади

Лучшее автомобильное видео октября

Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие видеоролики с автомобилями и про автомобили. В очередном выпуске человек с мотоциклом гоняется с мотоциклом без человека, две невесты в очень разных немецких машинах, мужчина танцует перед пикапом и многое другое.

Мотобот и ленивые лошади
© youtube.com
Александр Мирошкин

Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие видеоролики с автомобилями и про автомобили. В очередном выпуске человек с мотоциклом гоняется с мотоциклом без человека, две невесты в очень разных немецких машинах, мужчина танцует перед пикапом и многое другое.

Nissan. Трек-день

Этот ролик вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, зачем ездить по Сильверстоуну на Nissan GT-R, которым управляешь джойстиком с вертолета. С другой стороны: джойстиком! С вертолета! На это стоит посмотреть!

Yamaha. Валя против

Валентино Росси – великий спортсмен. Поэтому никакому искусственному интеллекту он не по зубам! Или по зубам?

Mercedes-AMG. Свадьба

Тот самый момент, когда ты заводской пилот «Мерседеса», к тебе на свадьбу приходит Нико Росберг, а команда предлагает тебе взять на церемонию гоночную машину, но… не твою, а напарника! Это как-то странно, да?

Skoda Octavia RS 245. Современное искусство

Мы посмотрели этот ролик несколько раз, но так и не поняли, что хотел сказать художник.

Volkswagen Transporter. Баскетбол

А у этих парней и правда был повод пнуть «Транспортер» после того, что он с ними сделал.

Volkswagen Tiguan Allspace. Слабоумие и отвага

Либо они очень смелые парни, либо у них было крепление, конструкцию которого мы вообще не хотим себе представлять.

Nissan Titan. Ленивые лошади

Это, конечно, очень крутая и смешная реклама, но почему мужик не поехал справа, а влетел аккурат в лужу?!

BMW. Свадьба

Нет, ну а вдруг дождь пойдет. Или снег. А невеста в машине. Все правильно сделал.

Audi. Маркер

Где были такие маркеры, когда мы были детьми?! Ух, мы бы развернулись!

Renault Koleos. Парковка

Это — лучшая реклама системы автоматической парковки из всех, что мы видели!

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