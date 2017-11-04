Лучшее автомобильное видео октября

Мотобот и ленивые лошадиЛучшее автомобильное видео октября
Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие видеоролики с автомобилями и про автомобили. В очередном выпуске человек с мотоциклом гоняется с мотоциклом без человека, две невесты в очень разных немецких машинах, мужчина танцует перед пикапом и многое другое.
Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие видеоролики с автомобилями и про автомобили. В очередном выпуске человек с мотоциклом гоняется с мотоциклом без человека, две невесты в очень разных немецких машинах, мужчина танцует перед пикапом и многое другое.
Nissan. Трек-день
Этот ролик вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, зачем ездить по Сильверстоуну на Nissan GT-R, которым управляешь джойстиком с вертолета. С другой стороны: джойстиком! С вертолета! На это стоит посмотреть!
Yamaha. Валя против
Валентино Росси – великий спортсмен. Поэтому никакому искусственному интеллекту он не по зубам! Или по зубам?
Mercedes-AMG. Свадьба
Тот самый момент, когда ты заводской пилот «Мерседеса», к тебе на свадьбу приходит Нико Росберг, а команда предлагает тебе взять на церемонию гоночную машину, но… не твою, а напарника! Это как-то странно, да?
Skoda Octavia RS 245. Современное искусство
Мы посмотрели этот ролик несколько раз, но так и не поняли, что хотел сказать художник.
Volkswagen Transporter. Баскетбол
А у этих парней и правда был повод пнуть «Транспортер» после того, что он с ними сделал.
Volkswagen Tiguan Allspace. Слабоумие и отвага
Либо они очень смелые парни, либо у них было крепление, конструкцию которого мы вообще не хотим себе представлять.
Nissan Titan. Ленивые лошади
Это, конечно, очень крутая и смешная реклама, но почему мужик не поехал справа, а влетел аккурат в лужу?!
BMW. Свадьба
Нет, ну а вдруг дождь пойдет. Или снег. А невеста в машине. Все правильно сделал.
Audi. Маркер
Где были такие маркеры, когда мы были детьми?! Ух, мы бы развернулись!
Renault Koleos. Парковка
Это — лучшая реклама системы автоматической парковки из всех, что мы видели!