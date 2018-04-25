10 лучших интерьеров 2018 года

Американский издательский дом Ward's уже в восьмой раз выбрал лучшие автомобильные интерьеры на американском рынке. Обычно они оцениваются по комфорту, эстетике, эргономике, качеству используемых материалов и подгонке деталей, но на этот раз члены жюри искали небанальные варианты с незаурядными цветовыми решениями. В итоге эксперты отобрали десятку лучших салонов, не присуждая каждому из них какого либо места, — все-таки все машины относятся к разных ценовым сегментам.

Начать просмотр

Иллюстрации: Компании-производители