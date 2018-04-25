Самые крутые автомобильные салоны горячих новинок этого года

10 лучших интерьеров 2018 года

Самые крутые автомобильные салоны горячих новинок этого года

Американский издательский дом Ward's уже в восьмой раз выбрал лучшие автомобильные интерьеры на американском рынке. Обычно они оцениваются по комфорту, эстетике, эргономике, качеству используемых материалов и подгонке деталей, но на этот раз члены жюри искали небанальные варианты с незаурядными цветовыми решениями. В итоге эксперты отобрали десятку лучших салонов, не присуждая каждому из них какого либо места, — все-таки все машины относятся к разных ценовым сегментам.
Иллюстрации: Компании-производители
РЕКОМЕНДУЕМ
Репортаж

Подделки Пекинского моторшоу

Экзотические и неизвестные машины автосалона в Китае

Селектор

10 лучших интерьеров 2018 года

Самые крутые автомобильные салоны горячих новинок этого года

Репортаж

Премьеры Пекина-2

Главные новинки автосалона в Китае – часть вторая

Репортаж

Премьеры Пекина

От поддельного «Гелендвагена» до золотого «Майбаха»

Селектор

Тракторы от автомобильных брендов

«Форды», «Ситроены» и Porsche для сельскохозяйственных нужд