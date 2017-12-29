Пора проветрить мозг: лучшие квизы за год

В 2017 году «Мотор» выпустил больше 40 тестов: мы заставляли вас угадывать старые и новые машины, необычную советскую технику, неизвестные марки и известных людей людей, а заодно проверяли ваши знания правил дорожного движения. И вот теперь мы собрали самые популярные (и самые интересные) квизы за 12 месяцев и предлагаем вам немного напрячь расслабившийся за новогодние праздники мозг. Только тесты и никакой лирики – поехали!

Угадай, что означает дорожный знак

Тест на знание ПДД, который вы точно провалите

Что означают логотипы автомобильных марок

Зачем эта штуковина?

Советские автомобили непонятного назначения

Хочется еще? Все квизы за год можно найти по этой ссылке!

Иллюстрация на главной картинке с сайта Freepik. Фотография с сайта sportswithoutinjury.com

Иллюстрации: