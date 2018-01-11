Продажи кроссоверов растут, легковушек – падают, а Corolla не сдается

Самые продаваемые машины в мире 2017 года

Продажи кроссоверов растут, легковушек – падают, а Corolla не сдается

Аналитическая компания LMC Automotive подвела итоги 2017 года: по ее данным, продажи машин выросли в среднем на три процента, однако спрос на кроссоверы и внедорожники подскочил сразу на 12 процентов! А вот продажи легковых автомобилей упал – на два процента. И вот как выглядит список из двадцати самых продаваемых моделей в мире. И там есть «китаец»!
Иллюстрации: Компании-производители
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