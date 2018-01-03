Старые машины, которые нашли новыми

Двухдверка оснащена 4,8-литровым двигателем V10, который выдает 562 лошадиные силы. С места до сотни LFA разгоняется всего за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 325 километров в час. При этом LFA все еще можно купить вообще без пробега, хотя выпуск модели завершился в 2012 году. В августе в США нашли дюжину суперкаров, которые так и не были проданы дилерами. Поэтому, если уж очень хочется, то можно попробовать поискать совсем новый LFA.