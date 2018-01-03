Автомобили, сохранившие нули на одометрах спустя десятилетия

Старые машины, которые нашли новыми

Автомобили, сохранившие нули на одометрах спустя десятилетия

Как правило, люди покупают машины, чтобы ими беспощадно пользоваться: возить в них мебель, унитазы, провиант и себя на работу. Но из любого правила есть исключения, даже из этого. Мы вспомнили несколько так называемых «капсул времени» – машин, которые спустя десятилетия чудом не подвергались эксплуатации и сохранили первозданный вид и состояние. И были найдены в 2017-м.
Иллюстрации: из открытых источников. Главное фото пользователя Roma-Urraco с сайта drive2.ru
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