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9:42

Кроссоверы без клиренса. Совсем

Дизайнер из Калифорнии покусился на самое дорогое — дорожный просвет

Этот дизайнер называет себя Брэд Билдс (Brad Builds). Меньше всего эти слова похожи на настоящее имя, но это не мешает Брэду создавать все новые визуализации на радость его многочисленным подписчикам на Artstation и в Instagram. Стиль stanced и радикальное занижение — его визитная карточка и как будто собственный культурный запрос (ну не хватает человеку экстремально низких машин в реальной жизни!). Под раздачу попали не только спортивные машины, но и даже внедорожники с кроссоверами. Их-то мы и собрали в этой галерее.

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