Мотоциклы с автомобильными моторами

Компания Dodge получила минимум девять заказов на уникальный мотоцикл, каждый из которых обошелся клиентам в 555 тысяч долларов – за эти деньги можно было купить пять тех же самых «Вайперов».

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Boss Hoss

Круизеры Boss Hoss в среде мотоциклистов стали своеобразным мемом, который вспоминают в разговорах об избыточно мощных байках. Причина такого отношения видна невооруженным глазом – мотоциклы Boss Hoss оснащаются 8-цилиндровыми двигателями General Motors объемом 6,2 и 6,3 литра, при этом бόльший мотор проигрывает в мощности (436 лошадиных сил против 451), но выигрывает в крутящем моменте (610 Нм против 603).