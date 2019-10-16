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9:13

Забытые концепт-кары: BMW Hurrican

BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом

Эпоха шестидесятых, которую романтизируют в фильмах, возможно, была не настолько безоблачной, как преподносят воспоминания. Но в чем тот период не упрекнешь, так это в отсутствии индивидуальности. Именно тогда кузовные ателье работали денно и нощно, чтобы выполнить требования состоятельных клиентов. Именно тогда эксперименты с автомобильным дизайном не знали границ. История BMW Hurrican, о котором пойдет речь, в наше время кажется невероятной. Но, к счастью, прототип появился не в наши дни, а как раз в середине шестидесятых.