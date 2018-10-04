Нестареющая «акула»

Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки

На Парижском автосалоне дебютировала BMW 3-й серии седьмого поколения. По габаритам она уже превзошла культовую «пятерку» E39, выпускавшуюся до 2003 года, а техническую оснащенность этих машин не стоит и сравнивать. Будет ли модель с индексом G20 успешной, оставит ли свой след в истории – все это мы сможем оценить через несколько лет, ну а пока вспоминаем самые важные этапы становления «трешки». В жизни которой были и громкие победы, и счастливые случайности, и смены имен, и даже первоапрельские шутки.