Гигантский BMW

12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW

Громадный кроссовер BMW X7 — заключительный и самый важный элемент новой стратегии BMW по освоению люксового сегмента. Ведь в США большие люкс-кроссоверы продаются вдвое лучше, чем седаны этого класса! Технически X7 приходится близким родственником модели X5 четвертого поколения, да и выпускается на одной с ним ветке конвейера на заводе в американском Спартанберге. Но BMW X7 не просто крупнее: он и выглядит гораздо монументальнее, и оснащен богаче — например, пневмоподвеска у него идет уже в базовой комплектации. А по простору в салоне он обещает стать одним из лидеров класса за счет большой колесной базы