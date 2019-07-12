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10:04

Вспоминаем историю легендарного VW Beetle

Как крошечный автомобиль завоевал весь мир и превратился в культовую модель

Им восхищаются уже более 80 лет, о нем мечтают миллионы по всему миру вне зависимости от возраста и степени увлечения автомобилями, и его точно никогда не забудут. Все это, конечно же, о самой культовой машине, когда-либо сходившей с конвейера, о Volkswagen Beetle, известного на родине под именем Käfer. Он был не просто популярен, он сумел стать настоящей легендой мирового автопрома. Первое поколение продержалось на рынке 65 лет без каких-либо глобальных изменений, и за это время было продано 21 529 464 автомобилей. Возрожденный Beetle не смог повторить успех своего культового предка: продажи падали, автомобиль постепенно покидал мировые рынки, а 10 июля 2019 года с конвейера мексиканского завода в Пуэбле сошел последний в истории «Жук». В память о маленьком, но очень гордом автомобиле, вспоминаем его долгий и не самый простой путь к успеху.

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