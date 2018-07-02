Очень дешевые версии дорогих машин

Бюджетники

Очень дешевые версии дорогих машин

Говорят, никто не умеет так экономить, как это делают очень богатые люди! А ведь салон Rolls-Royce Cullinan не потеряет своего лоска, если бамперы кроссовера сделать из утилитарной черной пластмассы, Ferrari вряд ли будет разгоняться медленнее на штампованных колесах. Так зачем платить больше? К сожалению, сами производители четырехколесной роскоши этих принципов пока не придерживаются, но на примере работ дизайнера X-Tomi Design мы можем представить, как бы это выглядело. Глядишь, и больше людей смогли бы позволить себе новенький Bentley.
Иллюстрации: X-Tomi Design
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