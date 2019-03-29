Cadillac Escalade: юбилей гиганта

Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник

Пока европейские премиальные внедорожники и извечный конкурент в лице Lincoln Navigator идут кривой дорожкой даунсайзинга, Cadillac Escalade вот уже 20 лет как не изменяет себе, за что его обожают по обе стороны Атлантики. Огромный, брутальный, рамный, роскошный, восьмицилиндровый — он воплощает в себе все то, чего ожидаешь от настоящего «американца», и дает многое, чего не ожидаешь. Ну а двадцатая годовщина выпуска — это лишний повод вспомнить короткую (по меркам индустрии), но интересную биографию Cadillac Escalade.