Отмененные шедевры

Практически каждый концепт-кар может встать на конвейер – были бы необходимые бюджеты, технологии и спрос со стороны потенциальной аудитории. Но представленные девять машин зашли чуть-чуть дальше: им до поставки клиентам оставалось рукой подать, но в последний момент «наверху» их решили задушить. Итак, автомобили, которые мы реально могли бы встретить на улицах городов…

BMW M5 Cabrio

Дебют самой необычной «пятерки» в истории должен был состояться на Женевском автосалоне 1990 года (для новинки был даже зарезервирован стенд), а сразу после премьеры планировалось начать прием заказов на кабриолет М5. Но буквально за пару недель до автовыставки руководство компании решило, что новинка создаст внутреннюю конкуренцию доживающей свой век М3 Cabrio (E30) и грядущему кабриолету в 36-ом кузове. Поэтому проект в кратчайшие сроки закрыли и о бескрышной М5 с парой длинных боковых дверей не было почти ничего известно вплоть до недавнего времени. Технически машина была идентична обычному дорестайловому седану М5 (двигатель 3,6 литра, 315 сил мощности), но проигрывала ему в динамике из-за более тяжелого кузова.

Audi Quattro Spyder

Стильный спорткар Quattro Spyder дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 1991 году. Расположенный по центру двигатель V6 мощностью 174 лошадиные силы, полный привод, легкий алюминиевый кузов, панорамная убираемая крыша – казалось бы, машина должна открыть новую страницу в истории компании Audi… но и тут не сложилось: за несколько дней до автосалона боссы компании дали приказ оставить Quattro Spyder в единственном экземпляре, так как его производство обошлось бы Audi слишком дорого. Это притом, что на то время уже были распечатаны рекламные брошюры Quattro Spyder для дилерских центров, а потенциальным покупателям озвучена стоимость – около 100 тысяч дойчмарок. Нынче Quattro Spyder экспонируется в музее марки в Ингольштадте. Учитывая, что в одном рекламном ролике машина была в зеленом цвете, поговаривают, что «Спайдеров» все-таки было два, а не один.

Volkswagen GX3

Этот дикий трехколесный спайдер, впервые показанный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2006 году, тоже, представьте себе, был всего в шаге от серийного производства! Но некоторые обстоятельства помешали ему встать на поток: во-первых, возникли бы сложности с сертификацией – автомобиль не соответствовал требованиям безопасности некоторых стран, в том числе и приоритетного рынка США. Внести изменения можно было, но тогда возникла бы вторая проблема – машина получилась бы слишком дорогой, хотя при ее создании закладывался ценовой потолок в 17 тысяч долларов. Так что заднеприводный «Фолькс» с шасси от Lotus так и остался один-одинешенек. Фанатам скоростных покатушек по выходным он бы понравился: 1,6-литровая рядная «четверка» от Lupo GTi, механическая 6-ступенчатая коробка передач, 5,7 секунд разгона до «сотни»… \m

Lamborghini Cala

После того, как в 1988 году модель Jalpa ушла на покой, модельный ряд Lamborghini лишился компактной модели: короткий век Jalpa был связан не столько со скромным объемом продаж, сколько с желанием сэкономить денег в непростой период – компания Lamborghini переходила во владение Chrysler. Когда, после очередной смены владельца (Chrysler продал Lamborghini концерну Megatech), финансовая ситуация нормализовалась, итальянцы, совместно с дизайнерской студией Italdesign, начали работу над новой машиной, которая должна была занять место Jalpa. Полностью функциональный прототип Cala с новым двигателем V10 был представлен на Женевском автосалоне 1995 года, однако до серийного выпуска немного не дотянул: ожидалось, что машина без существенных изменений встанет на конвейер в 1998-ом, но очередная смена владельца и, в связи с этим, финансовые издержки отложили идею компактного Lambo аж до времен Gallardo. Поэтому покататься на единственном в своем роде Cala можно только в игре Need For Speed II.

Ford Torino King Cobra

Когда доминирование аэродинамичных Plymouth Roadrunner Superbird и Dodge Charger Daytona в гонках NASCAR стало невыносимым, руководство Ford решило, что настало время решительных мер – так к началу 1970 года появился Ford Torino King Cobra. К сожалению автогиганта, машина была готова, когда «поезд уже ушел»: во-первых, регламент NASCAR с 1970 года запрещал участие автомобилей с дополнительными обтекателями – даже если те были выпущены необходимым для омологации тиражом, - а, во-вторых, государство сокращало объем дотаций «Форду», что вынудило компанию свернуть ряд автоспортивных программ. Поэтому мир увидели лишь три прототипа King Cobra, оснащенные 700-сильными двигателями V8. До наших дней дожили лишь две машины, причем только одна сохранила родной сверхмощный двигатель.

Dodge Demon Roadster

Dodge Demon Roadster создавался, чтобы осложнить в Штатах жизнь Mazda MX-5 (которая там известна под именем Miata). Для этого у него, в принципе, было все, что нужно: яркая внешность маленького «Вайпера», заднеприводная платформа, 175-сильный двигатель, 6-ступенчатая «механика» и, что немаловажно, привлекательная базовая стоимость на уровне 15 тысяч долларов. Впервые концепт-кар был показан в 2007 году – который, как впоследствии выяснилось, стал для Chrysler одним из самых мрачных: сначала были разногласия с Daimler, потом – недопонимания с управляющей компанией Cerberus, а после – 2008 год с его финансовым кризисом. Поэтому проект «убийцы Miata» чуть ли не после премьеры стал сыпаться на глазах: сперва было решено, что Demon если и появится, то на новой переднеприводной платформе (которая изначально разрабатывалась вместе с китайцами из Chery для семейного хэтчбека), а потом на родстере (как и на семейном хэтчбеке) и вовсе поставили крест.

Lancia Flavia

Еще один умерщвленный проект «Крайслера» - седан Lancia Flavia, который дебютировал на автосалоне в Женеве в 2011 году. Как и многие другие современные Lancia, машина представляла собой перелицованный Chrysler, в данном случае – модель 200 (последнее фото). Однако публика к такому ребрендингу отнеслась скептически, поэтому седан Flavia так и остался в единственном экземпляре, будучи полностью готовым к серийному производству. В итоге имя Flavia примерил кабриолет на базе 200-го «Крайслера», который продержался на конвейере, страшно сказать, аж два года.

Jaguar C-X75

C-X75 должен был стать первым суперкаром Jaguar со времен XJ220. Оригинальный концепт с двумя газотурбинными двигателями и четырьмя электромоторами был представлен в 2010 году, позже машина обновилась, а силовая установка была заменена на 1,6-литровую рядную «четверку» с турбонаддувом и компрессором, разработанную совместно с Williams F1, которая была дополнена парой электромоторов YASA. В 2011 году было объявлено, что 900-сильный суперкар будет выпущен в период с 2013 по 2015 год тиражом в 250 экземпляров по цене 1,2 миллиона долларов за единицу, но в 2012 году программа была полностью свернута – руководство Jaguar посчитало, что сейчас не лучшее время для подобной машины. И это притом, что С-Х75 на тот момент был полностью готов к выпуску, а журналисты наперебой пели ему хвалебные оды… Три из пяти прототипов супер-Jaguar были проданы на аукционах, один был оставлен для музея Jaguar, еще один – припрятан для возможных ходовых испытаний. Один из парочки «заводских» C-X75 снимался в фильме «007: Спектр», где им управлял злодей мистер Хинкс в исполнении Дэйва Батисты .

Aston Martin Bulldog

После того, как Aston Martin шокировал общественность седаном Lagonda, к суперкару Bulldog, представленному 27 марта 1980 года, публика была более-менее готова. Приземистый автомобиль с «крыльями» дверей и не менее технологичным, чем у «Лагонды», интерьером оснащался 5,3-литровым V8 с парой турбиной Garrett, который выдавал 608 сил и обеспечивал максимальную скорость в 310 километров в час. Ожидалось, что с 1981 года Aston Martin начнет мелкосерийный выпуск «Бульдогов» (25-30 экземпляров в год), но новый глава компании Виктор Гаунтлетт, пришедший в том же 1981-ом, посчитал, что суперкар – слишком дорогое удовольствие для Aston Martin, а потому дал команду закрыть проект. Единственный экземпляр Bulldog был продан за 130 тысяч фунтов предпринимателю со Среднего Востока и сохранился до наших дней.

Иллюстрации: Компании-производители