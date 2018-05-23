Проблемные автомобили

На днях сайт iSeeCars.com проанализировал данные об отзывных компаниях в США, когда сам производитель просит владельца пригнать автомобиль к дилеру, чтобы заменить в нем какую-то проблемную деталь. Получился рейтинг машин, на которых чаще приходится ехать не на работу, а на плановый ремонт. В нем, кстати, попадается не только американская экзотика, но и хорошо известные в России модели.
1 место: Mercedes-Benz C-класса
Возглавляет антирейтинг наиболее проблемных моделей с точки зрения отзывов Mercedes С-класса в кузове W205. Его антирезультат превышает средний по выборке из 69 автомобилей в 7 раз! Несмотря на это последние три года С-класс удерживает в США второе место по продажам в своем сегменте.
2 место: GMC Sierra
Вторым по плотности отзывов на количество выпущенных автомобилей идет пикап GMC Sierra, который представляет собой более роскошную версию «трака» Chevrolet Silverado. Хотя на фоне «цешки» Sierra выглядит значительно лучше: результат лишь в четыре раза превышает средний. Осенью на рынок выйдет Sierra нового поколения, построенная на более современной платформе. Вопрос — станет ли меньше проблем?
3 место: BMW 3/4 серии
Бронзу античарта получает BMW третьей и четвертой серии. Плотность отзывов у этих моделей почти такая же, как у джиэмовского пикапа GMC Sierra, но это не мешает «трешке» с «четверкой» удерживать лидерство в своем сегменте в Штатах.
4 место: Dodge Durango
Нынешнему поколению Durango, построенному на платформе внедорожника Jeep Grand Cherokee, идет уже девятый год, но отзывов по-прежнему много.
5 место: Nissan Pathfinder
Современное поколение «Следопыта» производится с 2012 года, но Nissan продолжает отзывать машины для доработок.
6 место: Ram Pickup
До 2010 года именем Ram назывались пикапы марки Dodge, которая входит в состав концерна Fiat-Chrysler, но затем появилось отдельное подразделение. Ram — это третий по популярности «трак» в США, а совсем недавно на рынок вышла модель нового поколения.
7 место: Toyota 4Runner
Не ожидали увидеть здесь «Тойоту»? Увы, рамный внедорожник, кстати, близкий по технике к LC Prado, частенько попадает под отзывы.
8 место: Dodge Charger
Этот седан пользуется именем легендарного масл-кара 70-х и держит лидерство по продажам в своем сегменте в США, однако владельцам частенько приходится тратить время на посещение официального сервиса.
9 место: Chrysler 300
Chrysler 300, он же 300C, — это близкий родственник Dodge Charger, поэтому неудивительно, что в данном рейтинге эта парочка стоит рядом. Напомним, что в основе этих машин лежит платформа от Мерседеса Е-класса W211.
10 место: Chevrolet Tahoe
Замыкает десятку самых отзываемых моделей Chevrolet Tahoe, безоговорочный лидер продаж в сегменте полнопразмерных SUV в США.