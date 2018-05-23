Проблемные автомобили

На днях сайт iSeeCars.com проанализировал данные об отзывных компаниях в США, когда сам производитель просит владельца пригнать автомобиль к дилеру, чтобы заменить в нем какую-то проблемную деталь. Получился рейтинг машин, на которых чаще приходится ехать не на работу, а на плановый ремонт. В нем, кстати, попадается не только американская экзотика, но и хорошо известные в России модели.

1 место: Mercedes-Benz C-класса

Возглавляет антирейтинг наиболее проблемных моделей с точки зрения отзывов Mercedes С-класса в кузове W205. Его антирезультат превышает средний по выборке из 69 автомобилей в 7 раз! Несмотря на это последние три года С-класс удерживает в США второе место по продажам в своем сегменте.

2 место: GMC Sierra

Вторым по плотности отзывов на количество выпущенных автомобилей идет пикап GMC Sierra, который представляет собой более роскошную версию «трака» Chevrolet Silverado. Хотя на фоне «цешки» Sierra выглядит значительно лучше: результат лишь в четыре раза превышает средний. Осенью на рынок выйдет Sierra нового поколения, построенная на более современной платформе. Вопрос — станет ли меньше проблем?

3 место: BMW 3/4 серии

Бронзу античарта получает BMW третьей и четвертой серии. Плотность отзывов у этих моделей почти такая же, как у джиэмовского пикапа GMC Sierra, но это не мешает «трешке» с «четверкой» удерживать лидерство в своем сегменте в Штатах.

4 место: Dodge Durango

Нынешнему поколению Durango, построенному на платформе внедорожника Jeep Grand Cherokee, идет уже девятый год, но отзывов по-прежнему много.

5 место: Nissan Pathfinder

Современное поколение «Следопыта» производится с 2012 года, но Nissan продолжает отзывать машины для доработок.

6 место: Ram Pickup

До 2010 года именем Ram назывались пикапы марки Dodge, которая входит в состав концерна Fiat-Chrysler, но затем появилось отдельное подразделение. Ram — это третий по популярности «трак» в США, а совсем недавно на рынок вышла модель нового поколения.

7 место: Toyota 4Runner

Не ожидали увидеть здесь «Тойоту»? Увы, рамный внедорожник, кстати, близкий по технике к LC Prado, частенько попадает под отзывы.

8 место: Dodge Charger

Этот седан пользуется именем легендарного масл-кара 70-х и держит лидерство по продажам в своем сегменте в США, однако владельцам частенько приходится тратить время на посещение официального сервиса.

9 место: Chrysler 300

Chrysler 300, он же 300C, — это близкий родственник Dodge Charger, поэтому неудивительно, что в данном рейтинге эта парочка стоит рядом. Напомним, что в основе этих машин лежит платформа от Мерседеса Е-класса W211.

10 место: Chevrolet Tahoe

Замыкает десятку самых отзываемых моделей Chevrolet Tahoe, безоговорочный лидер продаж в сегменте полнопразмерных SUV в США.

Иллюстрации: Компании-производители