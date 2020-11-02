На каких машинах ездил Шон Коннери на экране и в жизни

Автомобили, которыми управлял легендарный актер и его главные персонажи

Тридцать первого октября ушёл из жизни британский актёр Шон Коннери — первый и самый любимый исполнитель роли Джеймса Бонда. Импозантный шотландец ассоциируется у всех в первую очередь с элегантным Aston Martin DB5, хотя на протяжении бондианы его агент 007 успел поездить на добром десятке спорткаров — и не всегда английских. В реальной жизни он не был сумасшедшим автомобильным энтузиастом — как, скажем, звёзды кино Стив Маккуин или Пол Ньюман. И всё же во вкусе к интересным и быстрым автомобилям ему не откажешь! Мы решили отдать последние почести замечательному актёру и показать, на каких автомобилях ездили его экранные персонажи — и какие машины выбирал он сам.