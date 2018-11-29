Машины Брайана О'Коннора

Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера

Прошло ровно пять лет с тех пор, как в автомобильной аварии погиб Пол Уокер — актер, наиболее известный по роли Брайана О'Коннора в культовой кинофраншизе «Форсаж». Отчаянный стритрейсер на экране, Уокер был большим фанатом автомобилей и в жизни за кадром, а потому его часто можно было увидеть на автодромах Калифорнии… или в гараже, где хранилась впечатляющая коллекция машин. Мы расскажем о самых ярких автомобилях, которые приобрел Пол Уокер до того, как навсегда уехать в закат на белоснежной «Супре».