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29 ноября, 7:13

Машины Брайана О'Коннора

Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера

Прошло ровно пять лет с тех пор, как в автомобильной аварии погиб Пол Уокер — актер, наиболее известный по роли Брайана О'Коннора в культовой кинофраншизе «Форсаж». Отчаянный стритрейсер на экране, Уокер был большим фанатом автомобилей и в жизни за кадром, а потому его часто можно было увидеть на автодромах Калифорнии… или в гараже, где хранилась впечатляющая коллекция машин. Мы расскажем о самых ярких автомобилях, которые приобрел Пол Уокер до того, как навсегда уехать в закат на белоснежной «Супре».

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