Машины, которые проедут 300 000 километров и не сломаются

Кому за триста: самые неломучие машины

Машины, которые проедут 300 000 километров и не сломаются

Американское издание Consumer Report, которое покупает вещи и автомобили и испытывает их, опубликовало рейтинг автомобилей, способных проехать 200 000 миль (примерно 320 000 километров) с минимальными проблемами. В рейтинг попали только те автомобили, которые в реальности преодолели озвученную отметку и не ломались в течение последних 12 месяцев.
Иллюстрации: Компании-производители
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