Кому за триста: самые неломучие машины

Американское издание Consumer Report, которое покупает вещи и автомобили и испытывает их, опубликовало рейтинг автомобилей, способных проехать 200 000 миль (примерно 320 000 километров) с минимальными проблемами. В рейтинг попали только те автомобили, которые в реальности преодолели озвученную отметку и не ломались в течение последних 12 месяцев.

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Иллюстрации: Компании-производители