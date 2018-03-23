Репортаж
Кому за триста: самые неломучие машины
Машины, которые проедут 300 000 километров и не сломаются
Американское издание Consumer Report, которое покупает вещи и автомобили и испытывает их, опубликовало рейтинг автомобилей, способных проехать 200 000 миль (примерно 320 000 километров) с минимальными проблемами. В рейтинг попали только те автомобили, которые в реальности преодолели озвученную отметку и не ломались в течение последних 12 месяцев.
Иллюстрации: Компании-производители
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