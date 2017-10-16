Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников

Автомобили часто гоняются друг против друга — на гоночных трассах, дрэг-стрипах или на раллийных дорожках. Но иногда против четырехколесных машин выставляют совершенно неожиданных противников. Мы вспомнили несколько «гонок», в которых автомобили не всегда оказывались в фаворитах.

Автомобиль vs мотоцикл

Привычное, казалось бы, противостояние мотоциклов и автомобилей... с той лишь разницей, что конкретно эта гонка проводилась на снегу, за полярным кругом. Французский канал Moto.TV свел на трассе супербайк Yamaha R1 с Porsche 911 GT3 RS и кроссовый Yamaha YZF-450 с Mitsubishi Lancer Evolution. Мотоциклы, с небольшим перевесом, оказались быстрее. В основном благодаря лучшей разгонной динамике.