Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников

Машины против всехАвтомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили часто гоняются друг против друга — на гоночных трассах, дрэг-стрипах или на раллийных дорожках. Но иногда против четырехколесных машин выставляют совершенно неожиданных противников. Мы вспомнили несколько «гонок», в которых автомобили не всегда оказывались в фаворитах.
Автомобили часто гоняются друг против друга — на гоночных трассах, дрэг-стрипах или на раллийных дорожках. Но иногда против четырехколесных машин выставляют совершенно неожиданных противников. Мы вспомнили несколько «гонок», в которых автомобили не всегда оказывались в фаворитах.
Автомобиль vs мотоцикл
Привычное, казалось бы, противостояние мотоциклов и автомобилей... с той лишь разницей, что конкретно эта гонка проводилась на снегу, за полярным кругом. Французский канал Moto.TV свел на трассе супербайк Yamaha R1 с Porsche 911 GT3 RS и кроссовый Yamaha YZF-450 с Mitsubishi Lancer Evolution. Мотоциклы, с небольшим перевесом, оказались быстрее. В основном благодаря лучшей разгонной динамике.
Автомобиль vs снегоход
На снегу у Ferrari F430 Spider и 458 Spider не было бы ни единого шанса против снегохода. Но импровизированный дрэг-рейсинг проходил на асфальте, а потому сказать однозначно, кто же будет на финише первым, не так уж просто. Нужно отдать должное и снимающему гонки дрону, который поспевал за обоими участниками.
Автомобиль vs лошадь
Кто окажется быстрее на пересеченной местности: Maserati Levante Diesel с 275-сильным трехлитровым турбодизелем или же лошадь Динни О? На стороне лошади был более простой маршрут, а среди козырей Maserati – внушительный табун под капотом и система полного привода Q4. Кто стал победителем? Смотрите ролик!
Спорткупе vs кольцевой грузовик
340-сильная BMW 1M Coupe против более чем тысячесильного трекового MAN-а чемпиона серии Ноэля Крозье – кто в такой необычной парочке окажется победителем на трассе Поль Рикар? Чтобы подогреть интерес добавим, что в гонке дрифтят оба автомобиля.
Автомобиль vs собачья упряжка
Недавняя гонка между Land Rover Discovery Sport и собачьей упряжкой, прошедшая в тоннеле «Весилеппис», набирает просмотры в интернете. 290-сильному внедорожнику противостояла упряжка, управляемая чемпионкой Финляндии по гонкам на санях на среднюю дистанцию Лаурой Кяяряйнен. Для усложнения жизни Discovery Sport, его путь был дополнен «внедорожной» секцией.
Автомобиль vs паркурщик vs машина на радиоуправлении
Динамичная гонка между Mercedes C-класса Coupe, радиоуправляемым пикапом Chevrolet и паркурщиком. Прыжки, «бочки», сальто, столбы поднятого песка, заносы – все это в наличии! Финал, правда, оказался слишком предсказуемым, но на общее впечатление это никак не влияет.