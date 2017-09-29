Лучшее автомобильное видео сентября

Марс и горыЛучшее автомобильное видео сентября
Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие ролики, в которых автомобили задействованы по прямому назначению. В сентябрьском выпуске мы собрали девять видео, в которых немцы ищут жизнь на Марсе, Кен Блок поднимается в гору боком, старый «Форд» занимается самоуничтожением и многое другое.
Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие ролики, в которых автомобили задействованы по прямому назначению. В сентябрьском выпуске мы собрали девять видео, в которых немцы ищут жизнь на Марсе, Кен Блок поднимается в гору боком, старый «Форд» занимается самоуничтожением и многое другое.
Клаймбхана
Кен Блок сменил декорации на настоящую гору, а «Фиесту» – на 1400-сильного «Хуникорна», который он сам называет «пугающим». Но даже несмотря на столь радикальные перемены, в лучших традициях Кена все получилось ф-е-н-о-м-е-н-а-л-ь-н-о!
BMW X3. Марс
Компания BMW опубликовала фантастический ролик, в котором кроссовер X3 нового поколения разъезжает по Марсу. Причем это видео — 360-градусное. Обязательно посмотрите и покрутите «головой», не пожалеете.
Величайший дрэг
Американское издание Motor Trend каждый год устраивает дрэг-заезд между мощнейшими, быстрейшими, крутейшими, великолепнейшими машинами двенадцати прошедших месяцев. В 2017-м журналисты взяли в заезд одиннадцать суперкаров и одну «Теслу». Ух, интрига!
Кладбище
Крис Форсберг, конечно, пока еще не Кен Блок, но тоже знает, как делать ролики, которые хочется пересматривать несколько раз. Вроде вот этого.
Audi. Оркестр
Оказывается, автомобили Audi не только мощные и технологически продвинутые, но и очень музыкальные. Кладезь талантов!
Великий побег
Этот ролик можно пересматривать каждый вечер – чтобы релаксировать после трудных рабочих будней. Мы так и делаем!
Bugatti Chiron. Рекордсмен
Это видео по бюджету способно сравниться с некоторыми очень неплохими фильмами. Хотя бы из-за того, что для его съемки нужен был не один, а сразу два «Широна». Второй — чтобы снимать тот, что в кадре.
Ford. Милосердие
Да что вообще вы знаете о доброте и милосердии после этого ролика?!
MINI John Cooper Works. Мечта
Очень красивый и мотивирующий ролик. Как раз то, что нужно для финала этой подборки. И недели. И месяца. До скорой встречи!