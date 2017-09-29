Лучшее автомобильное видео сентября

Каждый месяц мы выбираем для вас лучшие ролики, в которых автомобили задействованы по прямому назначению. В сентябрьском выпуске мы собрали девять видео, в которых немцы ищут жизнь на Марсе, Кен Блок поднимается в гору боком, старый «Форд» занимается самоуничтожением и многое другое.

Клаймбхана

Кен Блок сменил декорации на настоящую гору, а «Фиесту» – на 1400-сильного «Хуникорна», который он сам называет «пугающим». Но даже несмотря на столь радикальные перемены, в лучших традициях Кена все получилось ф-е-н-о-м-е-н-а-л-ь-н-о!