Львы и гепарды с четырьмя колесами

Автопроизводители разобрали имена всех диких кошек — как так получилось?

Первыми имена моделям автомобилей стали давать до войны в США — в условиях высокой конкуренции так было проще рекламировать товар и повышать его привлекательность в глазах покупателей. Чтобы найти новое имя, сотрудник компании часто шел в библиотеку и начинал днями напролет изучать справочники и словари с животными и географическими объектами, так что за годы существования автомобиля производители разобрали практически все громкие названия, от тайфунов до итальянских курортов. Впрочем, особенной популярностью у маркетологов пользовались дикие кошки — практически каждая из них получила свой автомобильный аналог.