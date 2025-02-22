Скидки на электричество: дешёвые электрокары

Эти модели делают «батарейные» технологии доступными всем. Почти

Каких-то десять лет назад из электромобильных компаний на слуху у многих была разве что Tesla, но её машины трудно назвать дешёвыми. За последние годы эта сфера вышла на новый уровень развития, что позволило снизить себестоимость электрокаров, а следовательно, и окончательную цену для потребителя. Теперь фирмы из разных стран выпускают всё более доступные «электрички». В этой подборке представлены недорогие новинки «на батарейках» от брендов из Китая, Южной Кореи и Вьетнама. На фоне некоторых самых скромных электромобилей даже «Москвич 3е» кажется неоправданной роскошью.