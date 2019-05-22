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9:31

Дорогие машины в личине дешёвых

Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку

Соблазнительно придать своей машине сходство с более дорогим автомобилем, не правда ли? Иногда эта идея доходит до абсурда — и люди берутся за постройку реплик суперкаров Ferrari и Lamborghini на базе бюджетной Тойоты MR2, Pontiac Fiero или Peugeot 406. Существуют фирмы, которые специализируются на изготовлении наборов кузовных панелей для таких переделок. Но некоторые чудаки делают всё наоборот: совмещают базу и агрегаты дорогих суперкаров с внешним обликом бюджетной повозки. И получается здорово!

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