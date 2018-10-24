Четырехкрылые «Жуки»

Можно даже сказать, что она появилась. Но не в образе Beetle. Шасси «Жука», созданное еще до Второй мировой войны, за время своего производства стало основой для целого ряда самодельных машин, в том числе и седанов. Но и в Volkswagen без стеснения делали на его базе четырехдверные автомобили. Однако на няшного Beetle эти машины едва ли были похожи. Взять хотя бы вездеход «Кюбельваген», который был создан на базе KdF Wagen (именно так назывался «Жук» в начале своей долгой жизни).
После Второй мировой войны планету захватила «седанная» лихорадка, но в Volkswagen предпочли закрыть на нее глаза. Ведь в Вольфсбурге готовили другой практичный автомобиль на агрегатной базе Beetle – небезызвестный «хиппи-бус» Type 2, также известный как первый Volkswagen Transporter. Четырехдверка в модельном ряду Volkswagen не появлялась аж до 1968 года… и некоторые считают, что лучше бы она тогда не появлялась вовсе.
Представленный в 1968-м Type 4 имел «по-жучьему» заднемоторную компоновку и предлагался во множестве кузовов, включая седан-фастбек и трехдверный универсал (да-да, с мотором в подполье). Машина имела несущую конструкцию, два багажника в кузове универсал и опцию в виде автоматической коробки передач, но излишняя дороговизна и слабая надежность двигателей с инжектором Bosch D-Jetronic помешала стать Type 4 таким же хитом, как Beetle.
Хотя Type 4 в целом был признан провальным (как и бразильский седан Volkswagen 1600, построенный на базе популярного, но не обладающего четыредхверной версией Type 3), в 1968 году Volkswagen выкатил другую четырехдверку, которая технически была плот от плоти «Жука». Американцы ее называли The Thing, итальянцы – Pescaccia, британцы – Trekker, мексиканцы – Safari. Ну а немцы ее звали просто – Kurierwagen или же Type 181.
«Штучка» и стала самым народным воплощением концепции четырехдверного «Жука». Задний привод, заднемоторная компоновка, целый ряд элементов прямиком из Beetle (фары, фонари, колеса, детали интерьера), военизированный брутальный дизайн – все это пришлось по вкусу жителям теплых стран. Type 181 выпускался с 1968 года и вплоть до середины 80-х. Казалось бы, на этом можно поставить точку – ведь именно так и выглядела эволюция Beetle в отношении четырех дверей. Но все не так просто. Ведь мы упускаем прототипы, мелкосерийное производство, работы кузовных ателье и прочие обстоятельства.
Первый «Жук» со свободным доступом на задний ряд был представлен в 1949 году и назывался он Type 18A. Машина предназначалась для полицейских Австрии и ФРГ. На первых порах производство осуществлялось на мощностях Hebmüller, известных своими родстерами на базе Beetle, позже к ним присоединилась компания Karmann – которая тоже за свою историю выпустила немало «Фольксвагенов» в кузове кабриолет. Большая часть из этих 482 машин вместо дверей имела цепи с брезентовыми занавесками – лишь предприятие Austro-Tatra, где тоже собрали несколько экземпляров Type 18A, удосужилось установить на кабриолет четыре полноценные двери.
Если говорить о четырехдверных «Жуках», которые можно было приобрести всем желающим, то таких выпустили немного. Точнее, всего одну модель. С 1950 года кузовное ателье Rometsch выпустила 38 экземпляров Beetle с удлиненной на 28 см колесной базой. Задние двери открывались против хода на манер Rolls-Royce. Эти машины были переданы в немецкие таксопарки. Несмотря на то, что таксистам седаны понравились, Rometsch больше не получала заказов от городов – лишь один от частного клиента.
Помышляли о четырехдверном «Жуке» и в самой компании Volkswagen: осознавая, что дешевые японские седаны вытесняют немецкий бестселлер в США, Герберт Шефер, который с 1972 по 1993 год был главным дизайнером Volkswagen, предложил концепт более практичного Beetle. Первый полномасштабный макет был готов в 1970 году, годом позже показали готовый к испытаниям прототип, ну а в 1973-м прототип оснастили новыми бамперами, которые соответствовали измененным требованиям к безопасности автомобилей в США. Дальше одного прототипа, однако, дело не пошло.
C тех пор попытки сделать Beetle практичнее, можно сказать, сошли на нет. Лишь в Мексике эта идея гуляла вплоть до 1996 года, когда мексиканское подразделение Volkswagen представило прототип Beetle для такси с увеличенными боковыми дверьми, которые облегчали посадку назад. Но и он не зашел. При этом в Мексике есть несколько четырехдверных машин, сделанные небольшими местными кузовными компаниями (на фото). В общем, на сегодняшний день у «Жука» есть только один шанс стать четырехдверным, серийным и массовым одновременно – если китайская компания Vidoev наладит производство своей электрической копии последнего поколения Beetle, у которой, по непонятным причинам, дверей четыре. Но это как раз та самая «другая история».