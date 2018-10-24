Четырехкрылые «Жуки»

C тех пор попытки сделать Beetle практичнее, можно сказать, сошли на нет. Лишь в Мексике эта идея гуляла вплоть до 1996 года, когда мексиканское подразделение Volkswagen представило прототип Beetle для такси с увеличенными боковыми дверьми, которые облегчали посадку назад. Но и он не зашел. При этом в Мексике есть несколько четырехдверных машин, сделанные небольшими местными кузовными компаниями (на фото). В общем, на сегодняшний день у «Жука» есть только один шанс стать четырехдверным, серийным и массовым одновременно – если китайская компания Vidoev наладит производство своей электрической копии последнего поколения Beetle, у которой, по непонятным причинам, дверей четыре. Но это как раз та самая «другая история».