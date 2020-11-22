Любимые китайские кроссоверы россиян

Рейтинг самых продаваемых китайских автомобилей в России в 2020 году

Пока многие страны переживают вторую волну пандемии коронавируса, Китай, откуда COVID-19 и пришел, оказался чуть ли не самым безопасным местом на планете. Поднебесной удалось победить вирус с помощью жестких мер и в короткие сроки оправиться от кризиса. Заводы работают, а продажи автомобилей вернулись на докоронавирусный уровень. В России как минимум три китайских бренда из 10, предоставляющих статистику Ассоциации европейского бизнеса, от месяца к месяцу демонстрируют трехзначный рост продаж и ставят рекорды, превосходя показатели сравнительно спокойного 2019 года. Конечно, по количеству проданных автомобилей им пока рано тягаться с корейскими брендами, но некоторые японские компании, например, Suzuki и Subaru, они уже перегнали и буквально висят на хвосте у Mazda. Везет, однако, не всем: Lifan фактически ушел с российского рынка, а Zotye остался без сборочной площадки и не продал в октябре ни одной машины, хотя покидать страну пока не собирается. При этом ни первое, ни второе не связано с COVID-19. «Мотор» изучил статистику продаж китайских автомобилей в России и составил рейтинг из 15 моделей, которые пользовались наибольшей популярностью у россиян с января по октябрь 2020 года. Все они оказались кроссоверами.