Прайс-лист в Китае открывается с отметки 181,8 тысячи юаней (около 2,2 млн рублей). Однако истинный фурор производит флагманская модификация Tiguan L Pro. Под ее капотом скрывается уже 2-литровый турбомотор с отдачей в 220 л.с., спаренный с полным приводом.

На внутреннем рынке такой автомобиль оценивается от 236,8 тысячи юаней (примерно 2,9 млн рублей). Российские же компании, специализирующиеся на параллельном импорте, просят за хорошо упакованные экземпляры от 4,5 до 5,5 млн рублей. Переплата объясняется уникальным оборудованием: адаптивными пневматическими стойками, интеллектуальной системой автоматической парковки и продвинутым комплексом автономного вождения, активным вплоть до 130 км/ч. Ничего из этого арсенала немецкий Tiguan предложить своим клиентам не может.

Mercedes-Benz E-Class Long

Актуальный Mercedes-Benz E-Class Long с кузовным индексом V214 — это практически уменьшенная копия представительского S-класса, где ставка сделана на абсолютный комфорт пассажиров второго ряда. Инженеры растянули колесную базу относительно глобального седана на колоссальные 133 мм, доведя ее до 3094 мм. Физическое воплощение этой прибавки таково: при росте водителя в 180 см сидящий сзади человек может без стеснения положить ногу на ногу, не опасаясь испачкать спинку переднего кресла.