Лучшие поздравления с Рождеством от автомобильных компаний

Обращение к народуЛучшие поздравления с Рождеством от автомобильных компаний
В праздник католического Рождества, 25 декабря, "Мотор" публикует видеопоздравления автомобильных компаний. Как и в обычной рекламе машин, производители не ограничиваются скучными пожеланиями счастливого Рождества и Нового года, а пытаются переплюнуть друг друга в креативности.
В праздник католического Рождества, 25 декабря, "Мотор" публикует видеопоздравления автомобильных компаний. Как и в обычной рекламе машин, производители не ограничиваются скучными пожеланиями счастливого Рождества и Нового года, а пытаются переплюнуть друг друга в креативности.
Lamborghini. Некуда спешить
Время 11 часов вечера, канун Рождества. Засидевшийся в баре за стаканом латте Санта Клаус никак не желает уходить. Действительно, зачем куда-то спешить, если 700-сильный родстер Lamborghini Aventador сможет развести подарки гораздо быстрее старых саней?
/http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vkt4ZWAxSsg
Ford. Игрушечная "джимхана"
Видеопоздравление от "Форда" – это покадровая анимация. Американцы решили снять зимнее продолжение знаменитой "джимаханы" Кена Блока в миниатюре. Много дрифта и трюков, стрельбы, монстров и объездов препятствий на минимальном расстоянии. Присутствует даже полицейская погоня и приглашенная звезда – Люк Скайуокер. Настоящий блокбастер!
BMW. Самая быстрая песня в мире
Рецепт самой быстрой рождественской песни в мире: четверо певцов, пилот кузовной серии DTM, гоночная трасса и 320-сильный BMW M135i с трехлитровой турбированной «шестеркой». Правда, само исполнение "Jingle Bells" получилось не очень. Но дело тут совсем не певцах, просто кое-кто слишком быстро ездит.
/http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TjncA7jau2g
Кстати, в прошлом году компания BMW выпустила другой ролик – самую быструю рождественскую открытку в мире. Схема была той же: художник, профессиональный водитель и седан M5. Результат получился – Энди Уорхол обзавидуется!
BMW. Открыть подарки
Еще одно поздравление от BMW– на сей раз совместное видео от школы вождения Driving Experience, а также подразделений M GmbH и BMW Motorrad. В ролях: купе M6 и мотоцикл HP4, нарезающие круги под техно-микс "Jingle Bells".
Mercedes-Benz. AMG-печеньки
"Мерседесовское" подразделение AMG показало свой способ приготовления рождественского печенья, который доступен каждому. Ну, почти каждому – для этого потребуется гоночный суперкар и команда механиков. Хозяйке на заметку: старая "Волга" с закипающим мотором не подойдет!
Volvo. Ледяная скульптура
Шведы превратили полуторатонный кусок льда в Volvo S60, причем со всеми деталями: светящимися фарами, решеткой радиатора и даже протекторами шин. Молодцы, но где Санта?
Nissan. Снеговик
Видеопоздравление от литовского подразделения "Ниссана", решившего пропахать кроссовером Juke заснеженное поле, чтобы нарисовать на нем снеговика.
То ли дело раньше!
Так получилось, что в этом году все автопроизводители поддались рождественскому настроению и сделали довольно нейтральную рекламу. Но так было далеко не всегда! В 2010 году американское подразделение Infiniti выпустило праздничный ролик, в котором не удержалось от "наезда" на BMW. Вряд ли, конечно, хоть одна машина пострадала от нарисованного на компьютере гигантского снежка. Но выглядит все равно довольно впечатляюще.