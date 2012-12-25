Лучшие поздравления с Рождеством от автомобильных компаний

В праздник католического Рождества, 25 декабря, "Мотор" публикует видеопоздравления автомобильных компаний. Как и в обычной рекламе машин, производители не ограничиваются скучными пожеланиями счастливого Рождества и Нового года, а пытаются переплюнуть друг друга в креативности.

Lamborghini. Некуда спешить

Время 11 часов вечера, канун Рождества. Засидевшийся в баре за стаканом латте Санта Клаус никак не желает уходить. Действительно, зачем куда-то спешить, если 700-сильный родстер Lamborghini Aventador сможет развести подарки гораздо быстрее старых саней?

/http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vkt4ZWAxSsg

Ford. Игрушечная "джимхана"

Видеопоздравление от "Форда" – это покадровая анимация. Американцы решили снять зимнее продолжение знаменитой "джимаханы" Кена Блока в миниатюре. Много дрифта и трюков, стрельбы, монстров и объездов препятствий на минимальном расстоянии. Присутствует даже полицейская погоня и приглашенная звезда – Люк Скайуокер. Настоящий блокбастер!