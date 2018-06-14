Несбывшийся гиперкар Chrysler

Дела у Chrysler как у автомобильной компании, а не концерна, ныне идут настолько плохо, что по сети поползли слухи о скорой ликвидации бренда. В модельном ряду — лишь седан 300 да минивэн Pacifica. Удивительно, как быстро все изменилось — каких-то 14 лет назад в Chrysler всерьез задумывались о создании собственного гиперкара уровня Bugatti Veyron, о котором сегодня и пойдет речь.

Кажется, что 2004 год был совсем недавно, но картина мира на тот момент тоже была совершенно иной. В том числе и автомобильная: например, Aston Martin с потрохами принадлежал «Форду», а Chrysler был частью Daimler AG, владеющего компанией Mercedes-Benz. Совместно с немецким гигантом Chrysler в то время не один пуд соли съел, и даже вырастил общее детище – Chrysler Crossfire, который технически был глубоко модифицированным Mercedes SLK первого поколения.

И хотя Crossfire, вышедший в 2003 году, поначалу продавался неплохо, Chrysler хотел большего – благо Mercedes разрешал американцам использовать чуть ли ни все свои компоненты, которые были немного «в годах». Собственно, по этой схеме и был создан Crossfire, ведь год спустя после его дебюта Mercedes выкатил второе поколение своего компактного родстера. В поисках того самого «большего», Chrysler начал изучать список двигателей Mercedes-Benz… и наткнулся на 6-литровый двигатель V12 с индексом М120. Он-то и стал отправной точкой для проекта, получившего имя ME 412 или МЕ Four-Twelve.

Название ME Four-Twelve предельно красноречиво раскрывает суть концепт-кара: он среднемоторный (Mid-Engine), имеет 4 турбонагнетателя на 12 цилиндров. Мощность доработанной силовой установки, где помимо четырех турбин обосновались новые поршни, головки цилиндров, распредвалы и коллекторы, составила 862 лошадиные силы, а крутящий момент – 1155 Нм. В качестве коробки передач использовался 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями, который передавал тягу на заднюю ось. С такой мощью ME Four-Twelve разгонялся до «сотни» за три секунды и теоретически мог достигнуть скорости в 400 километров в час.

В эти расчеты легко поверить. Во-первых, кузов авторства Брайана Нилэндера был не только эстетичным, но и продуманным с точки зрения аэродинамики и охлаждения мощного силового агрегата; во-вторых, гиперкар, благодаря трубчатому шасси с сотовой конструкцией из карбона и алюминия, для своего мотора получился достаточно легким – снаряженная масса составила всего 1310 кг. Полностью ходовой экземпляр ME Four-Twelve на дистанции в четверть мили показывал время 10,6 с, при этом скорость на финише составляла 216 километров в час.

Chrysler построил два прототипа своего суперкупе: первый был готов в конце 2003 года и использовался для ходовых испытаний (первое фото), а второй представлял собой шоу-кар, который представили на Североамериканском автосалоне в 2004 году. Обе машины были ходовыми (шоу-кар, правда, имел несколько упрощенную силовую установку), и обе они должны были показать журналистам свои сверхспособности на автодроме «Лагуна-Сека» летом 2004 года… но как-то не сложилось.

Хотя проект автомобиля был одобрен лично Дитером Цетше, американский ответ Ferrari Enzo и другим европейским суперкарам постоянно откладывали на потом: сначала банально не могли определить цену – думали, выпустить ли больше машин по меньшей цене или наоборот, а затем началась реструктуризация Chrysler. Эта же самая реструктуризация к 2005 году выявила, что на столь дорогостоящий проект у концерна нет денег. В 2007 году отношения между Chrysler и Daimler были разорваны и проект официально умертвили, ведь с уходом «Даймлера» исчез и грандиозный V12.

А ведь ME Four-Twelve, даром что был построен в рекордные сроки, фактически был готов к серийному производству – оставалось лишь довести до ума настройки основных компонентов и перепроверить безопасность. К слову, о настройках: подвеска концепта была на сдвоенных поперечных рычагах спереди и сзади, с толкающими штангами – как на гоночных спортпрототипах. Наверняка она обеспечивала гиперкару отменное поведение на виражах. Но мы этого уже не узнаем. \m

Иллюстрации: Компании-производители