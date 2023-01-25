Автомобили для рынка Поднебесной, оказавшиеся в нашей стране

После ухода большинства автопроизводителей из России основным (и чуть ли не единственным) поставщиком машин для нас стал Китай. При этом оттуда привозят творения не только местных брендов, но и компаний, известных во всём мире. Так на российский рынок попадают китайские версии глобальных автомобилей и даже эксклюзивные модели, которые прежде никогда не появлялись за пределами Поднебесной. В нашей подборке — электрокары, купе-кроссоверы, хэтчбеки, седаны и вседорожники, предназначенные для КНР, но неофициально попавшие в Россию.