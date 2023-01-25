Автомобили для рынка Поднебесной, оказавшиеся в нашей стране

07:00, 25 января 2023
Что китайцу хорошо: модели для КНР в РоссииАвтомобили для рынка Поднебесной, оказавшиеся в нашей стране
После ухода большинства автопроизводителей из России основным (и чуть ли не единственным) поставщиком машин для нас стал Китай. При этом оттуда привозят творения не только местных брендов, но и компаний, известных во всём мире. Так на российский рынок попадают китайские версии глобальных автомобилей и даже эксклюзивные модели, которые прежде никогда не появлялись за пределами Поднебесной. В нашей подборке — электрокары, купе-кроссоверы, хэтчбеки, седаны и вседорожники, предназначенные для КНР, но неофициально попавшие в Россию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Mazda CX-4
Один из дилеров привёз в нашу страну сразу 4000 кроссоверов, выпущенных на совместном предприятии FAW-Mazda.
Фото: Mazda