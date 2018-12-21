Не узнаю вас в гриме

Непринятые варианты дизайна известных автомобилей

Горячие новинки автопрома, которые мы видим под софитами на подиумах автосалонов, уже прожили долгую жизнь: четыре года разработки, тысячи километров испытаний под защитными масками, чтобы никто не разглядел их внешний вид, но в самом начале томительный и сложный выбор дизайн-проекта, который ляжет в основу их экстерьера и интерьера, а спустя несколько лет все еще будет нравится покупателям и выглядеть чем-то свежим и новым. А как выглядели отвергнутые проекты известных автомобилей? Кажется, мы кое-что нашли...