У вас тройня

Каждый концепт-кар, конечно, заслуживает отдельного внимания, но иногда автомобильные компании объединяют прототипы в целые семейства под одним именем. Pontiac Banshee, Ford Probe, Audi e-Tron – список приличный, но мы остановились только на самых ярких.

GM Firebird

В середине 50-х для выставки GM Motorama дизайнер Харли Эрл нарисовал четыре эффектных концепт-кара, которые были названы GM Firebird. Все машины оснащались газотурбинным двигателями и имели неординарный дизайн в аэрокосмическом стиле. Для серийного производства автомобили никогда не планировались, однако позднее имя Firebird все же нашло серийное воплощение в виде пони-кара под брендом Pontiac. Идеологическим же наследником концептуальной линейки Firebird стало другое «семейство», а именно…

Pontiac Banshee

Banshee, по мнению Pontiac, был воплощением того, как должен выглядеть автомобиль мечты. С 1964 по 1988 год было создано четыре концепт-кара с этим именем, плюс еще два автомобиля на базе оригинального Banshee (именно он изображен на фото) – кабриолет и купе Banshee XP-798. Серийным, разумеется, ни один концепт не стал, зато их дизайнерские решения можно найти на таких массовых моделях, как Fierro или Firebird последнего поколения.

Dodge Firearrow

Свое видение автомобиля мечты было и у Dodge – правда, еще в 50-е годы. В период с 1953 по 1954 год компания представила целых четыре концепт-кара Firearrow, серийные варианты которых могли бы конкурировать с Chevrolet Corvette и Ford Thunderbird. Все они были оснащены двигателями V8 и имели дизайн экстерьера выполненный ателье Ghia. Кстати, в 2011 году одна из «огненных стрел», Dodge Firearrow III (на снимке), была продана на аукционе в Монтерее за 852 500 долларов.

Alfa Romeo B.A.T.

Оригинальная «трилогия» B.A.T. (Berlinetta Aerodinamica Tecnica) продолжалась с 1953 по 1955 год, все три концепт-кара с предельно низким коэффициентом лобового сопротивления были спроектированы Франко Скальоне. Сейчас все эти машины, будучи полностью отреставрированными, принадлежат экспозиции Blackhawk Museum в Калифорнии. Спустя десятки лет, в 2008 году, была представлена Alfa Romeo B.A.T. 11 – наследница B.A.T. 5, B.A.T. 7 и B.A.T. 9. В ее основу легло купе гран-туризмо Alfa Romeo 8C Competizione. Таким образом, линейка B.A.T. насчитывает четыре концепт-кара.

Buick Wildcat

Wildcat какое-то время существовал даже в серийной форме, но история больше помнит эту модель благодаря четырем концепт-карам: первые три появились в 50-е и представляли собой футуристичные родстеры, ну а четвертый был рожден уже в 1985 году (на фото), и мог похвастать не только элегантной внешностью и приборной панелью внутри рулевого колеса, но и мощным 6-цилиндровым двигателем и полным приводом.

Toyota AXV

Под именем AXV (Advanced eXperimental Vehicle) в середине 80-х и начале 90-х компания Toyota выпустила пять концепт-каров, которые делали упор на аэродинамику и топливную экономичность. Один из них, AXV-II, даже стал серийным – и теперь его знают как Toyota Sera, - а AXV-V робко намекал на то, как будет выглядеть Prius первого поколения.

Audi e-Tron

Уже совсем скоро имя e-Tron перестанет быть прерогативой концептуальных моделей. Для преодоления этого пути Audi понадобилось 9 лет – именно в 2009-ом, на Франкфуртском автосалоне, был представлен первый концепт e-Tron (на фото). С тех пор Audi создала 5 футуристичных машин с этим именем, среди которых имеются как спорткары, так и кроссоверы на аккумуляторах.

Ford Probe

До того, как стать одним из самых красивых купе 80-х годов, Ford Probe прошел путь из нескольких концепт-каров – четырех, если быть точным. В основу серийного Probe первого поколения лег… одноименный концепт (Probe I), а вот единичный Probe III 1981 года (на снимке) стал базой для другого фордовского бестселлера – очевидно какого. Последний концепт Probe 1985 года был самым радикальным в семействе и отлично вписался бы, скажем, во вторую часть трилогии «Назад в будущее».

Mitsubishi HSR

Обладающее активной аэродинамикой купе Mitsubishi HSR-II, которое изображено на фото выше, хоть раз видел каждый автолюбитель – на постере или тетрадке. Но HSR-II, несмотря на славу, был не одинок – у него было целых пять братьев, созданных в период с 1987 по 1997 год. Аббревиатура HSR расшифровывается как Highly Sophisticated-transport Research, многие решения, опробованные на концептах этой серии, нашли свое воплощение в массовых спорткарах Mitsubishi – таких, как 3000 GT.

Skoda Vision

Концепты с именем Vision есть практически у каждого автопроизводителя (не в последнюю очередь благодаря автосимулятору Gran Turismo), однако у Skoda это имя на особом счету: если концепт назвали Vision и добавили в конце букву – это практически гарантия того, что перед нами предвестник серийного авто. Во всяком случае, с тремя из пяти концептов Skoda Vision все именно так и произошло – и, скорее всего, пятый в ближайшем будущем тоже станет серийным (имеется ввиду кроссовер VisionE).

Mercedes-Benz F-class

Все свои самые смелые идеи Mercedes-Benz собирает в концептах условного F-класса, в который уже входит более 10 автомобилей. Некоторые из них становятся прообразами реальных машин – например, F200 Imagination на фото, который стал предвестником нового на тот момент CL, – а некоторые становятся только платформой для обкатки новых технологий. Седан F700, скажем, много в чем схож с последним S-классом, хотя концепт появился аж в 2007 году.

BMW Z

В последнее время уже как-то и забылось, что изначально Z-ки были не спортивными родстерами и купе, а концепт-карами BMW – собственно, литера Z взята из немецкого слова «Zukunft», то есть «будущее». В общей сложности сугубо концептуальных Z-ок больше десятка: некоторые из них вышли на улицы – например Z07, превратившаяся в родстер Z8, или Z9 (на фото), которая стала 6-ой серией, - а некоторые так и остались в статусе прототипов – как, скажем, среднемоторный хэтчбек Z13.

Subaru Viziv

Начиная с Женевского автосалона 2013 года, Subaru ежегодно выкатывает на суд публики концепты под названием Viziv. На данный момент прототипов Viziv пять штук, но уже на грядущем автошоу в Женеве их станет шесть. Большая часть «Визивов» успели обрести свой «гражданский облик», а вот присоединится ли к этому клубу грядущий Viziv Concept Tourer – покажет время. К слову – на фото выше изображен пятый представитель семейства, Subaru Viziv Performance. \m

Иллюстрации: Компании-производители