Летающие КамАЗы, мультяшная Mazda и постсоветский киберпанк

Наглядное объяснение, как в радикально низких (а не просто заниженных!) рэт-родах помещается водитель, и главное — как он туда попадает. Сомневаемся, что хотя бы один шлагбаум в стране может остановить этого монстра.
Красивая склейка забавных моментов с легендарными ведущими The Grand Tour и Top Gear — Хаммондом, Мэем и Кларксоном. Эх, если бы так же динамично можно было смонтировать «Космическую одиссею 2001 года»...
Вот это действительно круто! Мы посмотрели этот коуб девятьсот раз, чтобы понять, как магнитола этого парня управляет уличным освещением. Тут явно что-то не так!
Может показаться, что эту запись ускорили, но это реальное видео разгона второго поколения Tesla Roadster (электрокар набирает 60 миль в час за 1,9 секунды), которому придали пикантности в стиле сервиса coub. Раньше 2020 года машину в производстве можно не ждать.
Шикарный киберпанк с чисто русскими чертами. Даже интересно, висят ли на зеркале КамАЗа цифровые четки и перемещается ли грузовик в клубах черного дыма, как его предки из ХХ века.
И еще один ролик в том же стиле: охотники за привидениями и «Буханка». На месте привидений мы бы немедленно притворились, что нас не существует.
А вот наглядный пример работы подвески гоночного грузовика на ралли-рейде. Что бы ни происходило (и на какой бы скорости это ни происходило), колеса не отрываются от земли. Но все равно все знают — эти грузовики могут летать.
Тюнинг классических Porsche 911 в беспощадном японском стиле. Завораживает. Хотя пуристы будут негодовать.
А вот и американский ответ! За океаном тоже знают толк в импортных машинах, хотя, казалось бы, кому в Нью-Джерси нужен Lotus...
«Няшность» и «мимимишность» этого ролика зашкаливают за 9000. Укрытая снегом Mazda Miata напоминает персонажа японских мультфильмов, и не только широко открытыми глазами фарами — мигающие под снегом поворотники напоминают застенчиво краснеющие щеки персонажа анимэ.