Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля

Электрическая реинкарнация Мустанга 1967 года от английской Charge Cars жжет покрышки.
Минуточку... Это же BMW M3 из Need for Speed: Most Wanted!
— Если в сервисе спросят, что случилось с машиной, придумай что-нибудь правдоподобное...
Нельзя просто так взять и выпустить подборку коубов без японских машин в стиле JDM
Ferrari уходит от полицейской погони таким способом, который раньше мы видели только в Форсаже и Need for Speed: Most Wanted
Кто-нибудь еще считает Volvo скучной машиной для пенсионеров?
Вроде бы как уже почти упал, но потом всё-таки не упал!
Понимаем, что Bottle cap challenge уже немного всех достал, но посмотрите, как это делают автомобилем! Судя по номерам на BMW, дело было в Краснодарском крае.
Извините, мы не можем комментировать этот ролик с невозмутимым Джей Ди, потому что лежим под столом и стучим руками по полу.
Побойся Льюиса, Себ!
Очень важная миссия Доминика Торетто. Исполняется без страховки. Не пытайтесь повторить на автомобиле с левым рулем.
С таким экскаватором не страшны даже смс от МЧС с прогнозом сильных порывов апокалипсиса