Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:23

Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля

Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше

На этот раз в нашей ежемесячной подборке коубов оказались особенно термоядерные, калорийные и высоковольтные ролики. Стрельба из танка, уход от погони и обязательный JDM присутствуют. Приятного просмотра!

Электрическая реинкарнация Мустанга 1967 года от английской Charge Cars жжет покрышки.

Минуточку... Это же BMW M3 из Need for Speed: Most Wanted!

— Если в сервисе спросят, что случилось с машиной, придумай что-нибудь правдоподобное...

Нельзя просто так взять и выпустить подборку коубов без японских машин в стиле JDM

Ferrari уходит от полицейской погони таким способом, который раньше мы видели только в Форсаже и Need for Speed: Most Wanted

Кто-нибудь еще считает Volvo скучной машиной для пенсионеров?

Вроде бы как уже почти упал, но потом всё-таки не упал!

Понимаем, что Bottle cap challenge уже немного всех достал, но посмотрите, как это делают автомобилем! Судя по номерам на BMW, дело было в Краснодарском крае.

Извините, мы не можем комментировать этот ролик с невозмутимым Джей Ди, потому что лежим под столом и стучим руками по полу.

Побойся Льюиса, Себ!

Очень важная миссия Доминика Торетто. Исполняется без страховки. Не пытайтесь повторить на автомобиле с левым рулем.

С таким экскаватором не страшны даже смс от МЧС с прогнозом сильных порывов апокалипсиса