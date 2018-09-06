Видео: краш-тесты суперкаров

Поскольку отдавать на растерзание несколько машин, стоимостью миллион долларов каждая – дорогое удовольствие даже для Pagani, в краш-тестах участвовало всего одно шасси, которое выдержало более 20 тестов. Инновационный углеродно-титановый композит, созданный Pagani, наглядно доказал свою эффективность.

Mercedes SLS

Будучи товаром штучным и недешевым, SLS не перестает быть настоящим «Мерседесом» во всем. Поэтому он был оснащен чуть ли не всеми системами безопасности, имеющимися у Mercedes на тот момент, и достойно выдержал внутризаводские краш-тесты.