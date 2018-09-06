Видео: краш-тесты суперкаров

Pagani Huayra
Создавая модель Huayra, Горацио Пагани изначально планировал выход модели на американский рынок, который для модели Zonda был закрыт. А это означало, что собранная вручную 730-сильная Huayra должна была пройти целую серию жестоких испытаний – программа краш-тестов США известна как одна из наиболее требовательных в мире.
Поскольку отдавать на растерзание несколько машин, стоимостью миллион долларов каждая – дорогое удовольствие даже для Pagani, в краш-тестах участвовало всего одно шасси, которое выдержало более 20 тестов. Инновационный углеродно-титановый композит, созданный Pagani, наглядно доказал свою эффективность.
Mercedes SLS
Будучи товаром штучным и недешевым, SLS не перестает быть настоящим «Мерседесом» во всем. Поэтому он был оснащен чуть ли не всеми системами безопасности, имеющимися у Mercedes на тот момент, и достойно выдержал внутризаводские краш-тесты.
Например, при фронтальном столкновении на скорости в 60 километров в час клетка салона осталась недеформированной, а при падении суперкара на крышу сработали пиропатроны, отстегивающие двери и позволяющие пассажирам покинуть салон. На видео представлен прототип SLS, который, впрочем, почти не отличался от серийной версии.
Lamborghini Murcielago
Murcielago стал первым Lamborghini, в создании которого принимала участие компания Audi, поэтому вопрос безопасности был не на последнем месте. В ходе заводских краш-тестов силовая структура автомобиля показала себя отлично: фронтальная часть погасила удар на скорости в 60 километров в час достаточно эффективно, чтобы избежать повреждений пассажирского отсека.
Тяжеленный V12 тоже не испугался момента инерции. И вроде бы все замечательно, но часто ли владельцы Lamborghini Murcielago ездят со скоростью до 60 километров в час?
Koenigsegg Regera
Как и Pagani Huayra, Regera изначально проектировалась с прицелом на мировой рынок. Разбивать несколько этих машин, стоимостью под два миллиона евро каждая – непозволительная роскошь, поэтому Кристиан фон Кенигсегг и его подопечные использовали лишь одно шасси, ремонтируя его от теста к тесту.
Эта же машина впоследствии была использована в испытаниях на выносливость, где ее заставляли ездить по дорогам, которые, скорее всего, Regera никогда не увидит. Учитывая, что все экземпляры 1500-сильного гибрида уже распроданы покупателям из разных стран, можно сделать вывод, что на краш-тестах Regera показала себя молодцом.
Bugatti Veyron
Наверное, одной из причин, почему компания Bugatti так и не смогла выйти в плюс на продаже «Вейронов», было излишнее расточительство во время краш-тестов – в период с 2002 по 2005 год Bugatti разбили по меньшей мере три прототипа гиперкара Veyron, каждый из которых стоил около полутора миллионов долларов.
Зато клиенты могут быть уверены, что некогда быстрейший автомобиль в мире отвечает как европейским требованиям безопасности, так и американским стандартам NHTSA и IIHS. О том, сколько «Широнов» пало смертью храбрых на краш-тестах, пока неизвестно.
McLaren F1
Да, и его тоже били. Много раз и со всех сторон. Разработанный Гордоном Марри гиперкар хоть и был облегчен донельзя за счет отказа от АБС, гидроусилителя и прочих благ, но оказался достаточно прочным, чтобы одного шасси хватило на все краш-тесты европейского цикла. Испытания проводились в начале 90-х в тестовом центре MIRA.
По словам очевидцев, по окончанию программы на остатки McLaren F1 было больно смотреть. Но это того стоило – иначе кто знает, где был бы сейчас Роуэн Аткинсон, который несколько раз попадал в аварии на своем (уже бывшем) F1.
Marussia B1
Можно долго спорить о том, чем была Marussia и была ли, но к ее созданию инженеры относились ответственно – первичные краш-тесты (без манекенов и подушек безопасности) шасси выдержало достойно.
Другие испытания машины в отношении прочности так и не состоялись – по понятным причинам. Возможно, новосибирская компания Vip-Service, пытающаяся возродить марку, со временем даст исчерпывающий ответ на вопрос о том, насколько безопасна отечественная «Маруся».