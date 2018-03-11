13 машин с безумными моторами

Иногда это делают для гонок. Иногда – для дрифта. Иногда – просто потому, что это, черт возьми, можно сделать! Но мы оставим мотивы в стороне и познакомимся с 13 самыми невероятными трансплантациями моторов, которые не только жутко выглядят, но и умудряются ездить. Впечатлительным лучше не смотреть.

Toyota GT86 с мотором Ferrari 458 Italia

Двигатели Ferrari становятся объектом свапа гораздо чаще, чем может показаться: в мире есть даже Nash Rambler Wagon с двигателем Ferrari 360 Modena. Но в миру гораздо известнее дрифт-болид Райана Таерка, представляющий собой Toyota GT86 с атмосферным «сердцем» от Ferrari 458 Italia. Автомобиль успешно участвовал в соревнованиях, но в конце прошлого года угодил в аварию. К счастью, она оказалась не серьезной.

Ford Granada с мотором Koenigsegg CCX

Под капотом «Гранад» что только не ставили – был даже V8 от 928 GTS. Но тот мотор «Порше» не идет ни в какое сравнение с V8 Modular, который оснащен двойным наддувом и развивает более 600 лошадиных сил. Эта зверюга устанавливалась в суперкары Koenigsegg на заре их жизни, а теперь живет в подкапотном пространстве немолодого седана.

Mercedes Е-класса с мотором BMW M3

Не спешите хвататься за сердце – под нож тюнеров попал не «Волк» 500E, а менее редкий 300Е W124. Тем не менее, комбинация шокирует: если в дрифте мы привыкли, что «Ниссаны» и «Тойоты» периодически обмениваются моторами, то соединение тела Mercedes с сердцем BMW выглядит непривычно. К слову, двигатель S54 под капотом Mercedes не простой, а турбированный до тысячи лошадиных сил.

Saab 9-3 Wagon с мотором Dodge Viper SRT10

Компания Saab прославилась небольшими моторами с турбонаддувом, которые крутили передние колеса. Но этот универсал 9-3 рвет все стереотипы на мелкие кусочки, ведь в нем установлен чуть ли не самый большой по объему легковой двигатель в мире. Дьявольский Saab построен тюнинг-ателье в Швеции.

Toyota Prius с мотором Harley-Davidson

На гонках «24 Часа Лимона» (серия суточных марафонов на очень дешевых машинах, пародирующая «24 Часа Ле-Мана») можно встретить много причудливых автомобилей, но мало кто сможет сравниться со «Спэнком» – так прозвали Toyota Prius, оснащенную классическим харлеевским мотором V-twin. У машины сохранился передний привод, а вот коробка передач уступила место четырехступенчатой «механике». В апреле 2014 года у «Спэнка» появился новый владелец: машина была продана на eBay за 2175 долларов.

Lexus LFA с мотором гоночной Toyota Camry

Двигатель V10, устанавливаемый на Lexus LFA, многие считают одним из лучших в истории. Одна беда – он слишком сложен и крутящего момента у него маловато, что делает его плохо приспособленным для серьезного дрифта. Поэтому команда инженеров Йоичи Имамуры заменила ямаховский V10 на брутальный V8, который используется на болидах NASCAR. Звук изменился до неузнаваемости, но дрифтит LFA славно.

Volkswagen Lupo с моторами Phaeton W12

На счету Андре Петша из Германии имеется несколько проектов по внедрению больших моторов в маленькие машины, но этот – самый дикий. В субкомпактный Volkswagen Lupo установили два двигателя от Volkswagen Phaeton W12 6.0 (один – спереди, другой – за сиденьями водителя и пассажира), причем оба мотора были незначительно доработаны. В результате, мощность 24-цилиндрового 12-литрового Lupo достигла 900 лошадиных сил, а крутящий момент – 1120 Нм.

Fiat 500 с мотором Lamborghini Murcielago

Наверное, это самый итальянский свап из всех, которые только возможны. Нарастив «мягкие места» Fiat 500, механики умудрились впихнуть в них огромный 580-сильный V12 от Lamborghini Murcielago. В результате компактный автомобильчик стал не только зловеще выглядеть, но и не менее зловеще ехать и звучать.

Triumph Spitfire с мотором от вертолета

Вот так выглядят дипломные проекты студентов Университета Аризоны: обладая бюджетом в 3000 долларов, ребята построили Triumph Spitfire с газотурбинным двигателем Allison от вертолета. И целью проекта было не установить рекорд скорости или доказать эффективность работы силовой установки – нет, студенты просто показали разработанный ими цифровой контроллер турбины.

Ferrari 308 GTS с мотором Pontiac Fiero

Из-за своего силуэта и среднемоторной компоновки Pontiac Fiero частенько становился объектом превращения в Ferrari – и реплики, надо признать, порой получались очень убедительными. Но вот превращение Ferrari в Pontiac – это уже что-то новенькое. Хорошо, что Энцо этого не видит…

Toyota MR2 с мотором от самолета…

Еще одна Toyota, которая участвовала в «24 часах Лимона» – MR2, оснащенная радиальным двигателем Kinner R-55 от учебного самолета Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны. В соответствии с каноном, Toyota осталась среднемоторной. Более того – она даже умудрилась с такой громадиной на борту завоевать два приза марафона!

…и Plymouth PT с радиальным двигателем

Этот проект из Колорадо в интернете достаточно известен. Пикап Plymouth PT 1939 года был куплен автомобильным энтузиастом Гэри Корнсом более 30 лет назад за пару сотен долларов, и только недавно был восстановлен и превращен в огнедышащего монстра с 12,4-литровым радиальным мотором Jacobs мощностью 300 лошадиных сил. С 2015 года Гэри со своим полированным детищем стали частыми гостями автомобильных тюнинг-выставок в США.

Pontiac Firebird с силовой установкой Toyota Prius

Классический масл-кар в кузове кабриолет планомерно превращают в одного из самых экономичных представителей своего рода – таких дохлых Firebird не было даже во время топливного кризиса 70-х. Чего уж там – даже сейчас автопроизводители не превращают в гибриды масл- и пони-кары, но тут процесс, похоже, уже необратим. \m

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