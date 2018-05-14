Самые роскошные и дорогие внедорожнике на рынке

Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожнике на рынке

15 мая

Хотя компания Rolls-Royce ответственно заявляет, что у ее первого кроссовера Cullinan нет конкурентов (и это правда), некоторым машинам он жизнь все-таки подпортит. Одни из них уже не выпускаются, другие только готовятся к выпуску и испытывают терпение владельцев счетов в оффшорах. Объединяет их одно: это очень дорогие и роскошные кроссоверы и внедорожники.

Bentley Bentayga

Самый очевидный конкурент нового «Роллса» – это, конечно же, Bentley Bentayga. Он тоже может быть 12-цилиндровым и стоит огромных денег (хотя, на фоне ориентировочных 25 миллионов рублей за базовый Cullinan, 12 миллионов за самую доступную Bentayga уже не так пугают). В зависимости от версии, кроссовер может иметь даже разную комплектацию багажника: это могут быть аксессуары для соколиной охоты (версия Falconry), для рыбалки (Fly Fishing), а также просто обшитая кожей лавочка для отдыха. В чем машины принципиально различны, так это в философии: Rolls-Royce, в отличие от Bentley, за званием быстрейшего в своем роде не гонится.

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Range Rover SVAutobiography LWB

Не гонится за скоростью и самый роскошный Range Rover, на заднем ряду которого можно отдохнуть не хуже, чем в «Роллсе». Несмотря на качественные материалы, британские корни, длинную колесную базу и прочие сходства с Cullinan, назвать флагманский Range Rover прямым конкурентом Rolls-Royce сложно (здесь нет такой громкой цены и V12), но зато его можно купить хоть сейчас. А ведь еще есть лимитированный Range Rover SV Coupe, стоимостью 240 тысяч фунтов, но в нем сложно элегантно проникнуть на задний ряд.

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Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Самый спорный автомобиль с эмблемой Maybach в истории во многих аспектах даже превосходит Cullinan: по эксклюзивности (99 экземпляров на весь мир), по дорожному просвету (460 миллиметров), по цене (85 миллионов рублей за продающийся в России подержаный экземпляр) и, наконец, просто по несообразности идеи. Хотя и сложно представить человека, который будет разрываться между новым «Роллс-Ройсом» и этим «Майбахом» - уж больно разные машины.

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Dartz Prombron (Комбат Т98)

Еще один внедорожник с армейскими корнями, который, к тому же, может быть не только бронированным и форсированным до 1000 лошадиных сил, но и предельно индивидуализированным по заказу клиента: надо будет селектор КПП из золота или болты-секретки из алмазов – сделают! В зависимости от комплектации, цены на продукцию компании Dartz охватывают очень широкий диапазон, стартуя в районе 150 тысяч долларов и заканчивая где-то на орбите Плутона… В любом случае, на светских мероприятиях подобный люксовый автомобиль будет смотреться очень необычно, если его владелец, конечно, не диктатор выдуманной нефтедобывающей страны Вадии.

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Lamborghini Urus

Понятно, что Urus создавался абсолютно для других целей, нежели Cullinan, и он никогда не будет настолько располагающим к пассажирам, как британский кроссовер. Но у «Уруса» есть то, что дорогого стоит – громкое имя, которое не уступает по статусности ни Rolls-Royce, ни Bentley. К тому же первый кроссовер Lamborghini получился очень многогранным (Миша Конончук не даст соврать), а его стартовая цена в 15,2 миллиона рублей и мощность в 650 сил делают его вполне себе альтернативой «Роллсу», если клиент предпочитает больше времени проводить за рулем, а не сзади, обмывая шампанским очередную удачную сделку.

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Bentley Dominator

Досадно, но машину, которая идеологически наиболее близка к Cullinan, нельзя купить ни за какие деньги. Да и выпущена она была крайне ограниченным тиражом (шесть экземпляров) по заказу эксцентричного султана Брунея. Именно Bentley Dominator, построенный в середине 90-х, является первым внедорожником британской марки. Учитывая, что в те годы Bentley и Rolls-Royce были почти единым целым, в какой-то степени Dominator является и Rolls-Royce тоже. Основой для шести машин, каждая из которых обошлась султану в три миллиона фунтов, послужили тогдашние Range Rover второго поколения.

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Cadillac Escalade ателье HQ Custom Design

На этом месте мог быть любой премиум-внедорожник и компания, которая занимается превращением этих самых внедорожников в мобильные офисы. Так что Cadillac Escalade студии High Quality Custom Design – лишь один из таких примеров. Если говорить конкретно про этот «Эскалейд», то, помимо удлинения колесной базы, внедорожник получил полностью новый интерьер с отдельным пассажирским отсеком, где использованы высококачественная кожа из Европы и полный набор современных электронных гаджетов: WiFi-роутер, телевизор с 4К-разрешением, AppleTV, аудиосистема с Dolby 5.1… Имеется и мини-бар с холодильником, коврики из шерсти и панорамная крыша с электростатическим стеклом, которое может менять степень затемнения.

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BMW X7

Уже в конце этого года линейка кроссоверов BMW пополнится самым крупным и самым роскошным представителем, который, возможно, украдет у Rolls-Royce несколько потенциальных клиентов. Про Х7 пока что известно не так много: он построен на платформе CLAR, будет иметь три ряда сидений, полностью цифровую панель приборов, iDrive нового поколения… а также селектор автоматической коробки передач со стразами Swarovski. Поговаривают, что Х7 может даже получить 6,6-литровый V12, но, учитывая ужесточившиеся экологические требования в странах ЕС, это еще не подтвержденный факт.

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Aurus Комендант

А вдруг? По ряду причин (прежде всего – финансовых) дебют отечественного кроссовера, построенного на Единой Модульной Платформе, откладывается до конца 2019 года, однако ожидание должно окупиться сторицей, ведь он будет оснащаться теми же двигателями, что и другие машины, построенные в рамках проекта «Кортеж». Пока что все, что мы о нем знаем – это его приблизительный дизайн (спасибо патентным изображениям), а также имя: кроссовер, как и седан с минивэном Aurus, будет назван в честь одной из башен Кремля.

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Иллюстрации: Компании-производители
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