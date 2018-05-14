Конкуренты Rolls-Royce Cullinan

Хотя компания Rolls-Royce ответственно заявляет, что у ее первого кроссовера Cullinan нет конкурентов (и это правда), некоторым машинам он жизнь все-таки подпортит. Одни из них уже не выпускаются, другие только готовятся к выпуску и испытывают терпение владельцев счетов в оффшорах. Объединяет их одно: это очень дорогие и роскошные кроссоверы и внедорожники.

Bentley Bentayga

Самый очевидный конкурент нового «Роллса» – это, конечно же, Bentley Bentayga. Он тоже может быть 12-цилиндровым и стоит огромных денег (хотя, на фоне ориентировочных 25 миллионов рублей за базовый Cullinan, 12 миллионов за самую доступную Bentayga уже не так пугают). В зависимости от версии, кроссовер может иметь даже разную комплектацию багажника: это могут быть аксессуары для соколиной охоты (версия Falconry), для рыбалки (Fly Fishing), а также просто обшитая кожей лавочка для отдыха. В чем машины принципиально различны, так это в философии: Rolls-Royce, в отличие от Bentley, за званием быстрейшего в своем роде не гонится.

Range Rover SVAutobiography LWB

Не гонится за скоростью и самый роскошный Range Rover, на заднем ряду которого можно отдохнуть не хуже, чем в «Роллсе». Несмотря на качественные материалы, британские корни, длинную колесную базу и прочие сходства с Cullinan, назвать флагманский Range Rover прямым конкурентом Rolls-Royce сложно (здесь нет такой громкой цены и V12), но зато его можно купить хоть сейчас. А ведь еще есть лимитированный Range Rover SV Coupe, стоимостью 240 тысяч фунтов, но в нем сложно элегантно проникнуть на задний ряд.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Самый спорный автомобиль с эмблемой Maybach в истории во многих аспектах даже превосходит Cullinan: по эксклюзивности (99 экземпляров на весь мир), по дорожному просвету (460 миллиметров), по цене (85 миллионов рублей за продающийся в России подержаный экземпляр) и, наконец, просто по несообразности идеи. Хотя и сложно представить человека, который будет разрываться между новым «Роллс-Ройсом» и этим «Майбахом» - уж больно разные машины.

Dartz Prombron (Комбат Т98)

Еще один внедорожник с армейскими корнями, который, к тому же, может быть не только бронированным и форсированным до 1000 лошадиных сил, но и предельно индивидуализированным по заказу клиента: надо будет селектор КПП из золота или болты-секретки из алмазов – сделают! В зависимости от комплектации, цены на продукцию компании Dartz охватывают очень широкий диапазон, стартуя в районе 150 тысяч долларов и заканчивая где-то на орбите Плутона… В любом случае, на светских мероприятиях подобный люксовый автомобиль будет смотреться очень необычно, если его владелец, конечно, не диктатор выдуманной нефтедобывающей страны Вадии.

Lamborghini Urus

Понятно, что Urus создавался абсолютно для других целей, нежели Cullinan, и он никогда не будет настолько располагающим к пассажирам, как британский кроссовер. Но у «Уруса» есть то, что дорогого стоит – громкое имя, которое не уступает по статусности ни Rolls-Royce, ни Bentley. К тому же первый кроссовер Lamborghini получился очень многогранным (Миша Конончук не даст соврать), а его стартовая цена в 15,2 миллиона рублей и мощность в 650 сил делают его вполне себе альтернативой «Роллсу», если клиент предпочитает больше времени проводить за рулем, а не сзади, обмывая шампанским очередную удачную сделку.

Bentley Dominator

Досадно, но машину, которая идеологически наиболее близка к Cullinan, нельзя купить ни за какие деньги. Да и выпущена она была крайне ограниченным тиражом (шесть экземпляров) по заказу эксцентричного султана Брунея. Именно Bentley Dominator, построенный в середине 90-х, является первым внедорожником британской марки. Учитывая, что в те годы Bentley и Rolls-Royce были почти единым целым, в какой-то степени Dominator является и Rolls-Royce тоже. Основой для шести машин, каждая из которых обошлась султану в три миллиона фунтов, послужили тогдашние Range Rover второго поколения.

Cadillac Escalade ателье HQ Custom Design

На этом месте мог быть любой премиум-внедорожник и компания, которая занимается превращением этих самых внедорожников в мобильные офисы. Так что Cadillac Escalade студии High Quality Custom Design – лишь один из таких примеров. Если говорить конкретно про этот «Эскалейд», то, помимо удлинения колесной базы, внедорожник получил полностью новый интерьер с отдельным пассажирским отсеком, где использованы высококачественная кожа из Европы и полный набор современных электронных гаджетов: WiFi-роутер, телевизор с 4К-разрешением, AppleTV, аудиосистема с Dolby 5.1… Имеется и мини-бар с холодильником, коврики из шерсти и панорамная крыша с электростатическим стеклом, которое может менять степень затемнения.

BMW X7

Уже в конце этого года линейка кроссоверов BMW пополнится самым крупным и самым роскошным представителем, который, возможно, украдет у Rolls-Royce несколько потенциальных клиентов. Про Х7 пока что известно не так много: он построен на платформе CLAR, будет иметь три ряда сидений, полностью цифровую панель приборов, iDrive нового поколения… а также селектор автоматической коробки передач со стразами Swarovski. Поговаривают, что Х7 может даже получить 6,6-литровый V12, но, учитывая ужесточившиеся экологические требования в странах ЕС, это еще не подтвержденный факт.

Aurus Комендант

А вдруг? По ряду причин (прежде всего – финансовых) дебют отечественного кроссовера, построенного на Единой Модульной Платформе, откладывается до конца 2019 года, однако ожидание должно окупиться сторицей, ведь он будет оснащаться теми же двигателями, что и другие машины, построенные в рамках проекта «Кортеж». Пока что все, что мы о нем знаем – это его приблизительный дизайн (спасибо патентным изображениям), а также имя: кроссовер, как и седан с минивэном Aurus, будет назван в честь одной из башен Кремля.

Иллюстрации: Компании-производители