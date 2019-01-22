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10:33

Дакар-2019

Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было

На минувшей неделе финишировала главная внедорожная гонка планеты — ралли-марафон Дакар. Она вновь проходила в Южной Америке — на этот раз целиком по территории Перу. Дистанция в этом году была меньше обычного: за две недели участники прошли по перуанским степям и пустыням свыше пяти тысяч километров, из которых без малого три тысячи пришлось на скоростные участки. Быстрейшим стал катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, впервые принеся победу в абсолютном зачёте марке Toyota. А россиян наверняка порадует грузовой зачет: здесь снова победил Камаз! На этот раз «золотого бедуина» выиграл Эдуард Николаев. Редакция «Мотора» предлагает вам самим увидеть Дакар через объективы лучших раллийных фотографов современности.

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