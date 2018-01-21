Песок, вода и медные трубы

В субботу закончился юбилейный, сороковой по счету, ралли-рейд «Дакар». В зачете внедорожников долгожданную победу (после пяти сходов подряд!) одержал Карлос Cайнс на Peugeot, а среди грузовиков лучшим стал «КамАЗ» Эдуарда Николаева. Нельзя не отметить и второе место Сергея Вязовича на «МАЗе» – белорусы впервые на подиуме «Дакара»! Мы собрали лучшие фотографии с гонки, которую участники единогласно называют одной из тяжелейших в истории.

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Иллюстрации: Из открытых источников