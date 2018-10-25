Истории в картинках

Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках

Honda Civic, Toyota Corolla, Chevrolet Corvette -- легенды, существующие несколько десятилетий. За это время у каждой модели успело выйти как минимум шесть поколений (а в случае с «Сивиком» даже десять), и многие из нас уже не помнят, какими были классические экземпляры этих автомобилей. Сайт Budget Direct решил собрать семь легендарных моделей и вспомнить, как выглядело каждое из поколений, чтобы проследить, как менялся дизайн машина в течение последних десятилетий. Что из этого получилось, смотрите в нашей галерее.