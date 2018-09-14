Портсигар в руле

До Второй мировой войны дела у американской компании DeSoto шли превосходно – надежные и просторные автомобили с налетом премиальности пользовались популярностью у богатых и знаменитых: например, владельцем DeSoto Deluxe был небезызвестный Уолт Дисней. Поэтому компания, принадлежащая великому и ужасному «Крайслеру», могла себе позволить смелые эксперименты.
И в 1942 году представила опцию, которая вызвала настоящий резонанс в автомобильной среде – механизированный портсигар, встроенный в ступицу руля. Необычный руль был доступен для всех моделей DeSoto в 1942 году, однако не пользовался популярностью (имеется в виду у клиентов – борцы за безопасность дорожного движения его сразу заприметили и долго «обсуждали») и уже к концу года исчез из каталога опций.
Официально супер-руль назывался Special Plastic Steering Wheel («Особое пластиковое рулевое колесо»), и, как уже было сказано, главной его особенностью был вовсе не пластик – в центре руля находился пластиковый короб с механизмом подачи сигарет: стоило потянуть за рычажок в нижней правой части короба, как в его верхней правой части показывалась сигаретка. Всего в короб, согласно статье в журнале «Popular Mechanic» за март 1942 года, помещалось 14 сигарет. Предполагалось, что устройство сделает процесс курения за рулем менее опасным, так как водителю не надо было шарить по карманам в поисках портсигара.
Согласно брошюрам DeSoto тех лет, «Особое пластиковое рулевое колесо» входило в пакет The Fifth Avenue, который был чем-то вроде версии Individual для BMW – то есть круче просто некуда. Любопытно, что в брошюрах маркетологи DeSoto акцентируют внимание на пресловутом руле именно для прекрасной половины человечества – наверное, полагая, что такой способ получения сигареты за рулем не очень мужественный. Да и для сигар механизм слабо подходит.
В любом случае, редкая опция прожила всего-ничего, а нынешние владельцы автомобилей DeSoto 1942 года выпуска пытаются отыскать редкий руль, даже если сами не являются сторонниками вредной привычки. Да и мы своим читателям напоминаем, что курение – зло. К слову, DeSoto 1942 года еще могли похвастать открываемыми фарами – что было впервые для США со времен автомобилей Cord, - но это уже повод для совершенно другого материала.