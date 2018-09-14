Портсигар в руле

Официально супер-руль назывался Special Plastic Steering Wheel («Особое пластиковое рулевое колесо»), и, как уже было сказано, главной его особенностью был вовсе не пластик – в центре руля находился пластиковый короб с механизмом подачи сигарет: стоило потянуть за рычажок в нижней правой части короба, как в его верхней правой части показывалась сигаретка. Всего в короб, согласно статье в журнале «Popular Mechanic» за март 1942 года, помещалось 14 сигарет. Предполагалось, что устройство сделает процесс курения за рулем менее опасным, так как водителю не надо было шарить по карманам в поисках портсигара.