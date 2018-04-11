«Форды» не для России

Буквально позавчера компания Ford представила новый Focus, но за свою историю американская марка создала сотни разнообразных моделей для разных рынков. Однако есть в этом длинном списке совсем экзотические имена, которые, кажется, плохо помнят и в самой компании - это и «Форды» с французскими и норвежскими корнями, и электрический фургон родом из девяностых, и даже потенциальный рекордсмен гоночных трасс NASCAR. Мы вспомнили десять таких примеров, о которых вы, уверены, слышите впервые.

Ford Comète

В 1916 году главофис компании Ford заключил договор о франшизе с Персивалем Перри – главой британского подразделения Ford, который хотел наладить во Франции выпуск Model T. Так была рождена компания, которая после Второй мировой войны получила имя Ford SAF. Единственной самостоятельной моделью предприятия стал Ford Comete – двухдверное купе, выпущенное с 1951 по 1954 год тиражом чуть более трех тысяч экземпляров. «Самостоятельность», впрочем, была условной: шасси позаимствовали у Ford Vedette, а кузов заказали у французской компании Facel. Двигатели были исключительно 8-цилиндровыми, но скромного литража – от 2,2 до 4 литров. В 1954 компания Ford SAF была продана небезызвестной Simca, а Ford Comète стал называться Simca Comète Monte-Carlo. Однако спустя год производство было прекращено. Редкая машина!

Ford TH!NK

А вот этот компактный хэтчбек имеет скандинавские корни. Ford TH!NK выпускался с 1999 по 2001 год: сначала электрокар собирали в норвежском городе Форнебу, где располагались мощности компании TH!NK Global, после – уже в США. При этом все экземпляры необычного для «Форда» автомобиля продавались только в Америке, в Калифорнии. Увы, рынок подобного шага не понял, и производство пришлось свернуть, ограничившись чуть более чем тысячей экземпляров TH!NK. Ну а у TH!NK Global после разрыва отношений с Ford дела становились хуже год от года, и в 2011 компания была вынуждена объявить банкротство. Что, впрочем, не помешало ей позже возродиться силами Electric Mobility Solutions AS.

Ford Corsair

Пожелав привить европейцам любовь к заокеанскому стилю, американский офис Ford попросил британское подразделение подготовить модель с соответствующим дизайном – и задача была блестяще выполнена. Ford Corsair, независимо от типа кузова (седан, купе, кабриолет или универсал), напоминал уменьшенную копию Ford Thunderbird начала 60-х годов. Технически же машина была близка к Ford Consul. Выпускался оригинальный Corsair с 1963 по 1970 год, за это время было построено более 300 тысяч машин в разных кузовах, однако до наших дней дожили… 350 автомобилей, если не меньше. Второе рождение Corsair пережил уже в Австралии, где модель представляла собой лицензионную копию Nissan Pintara (у нас он больше известен под именем Bluebird).

Ford Territory

Австралия вообще кладезь интересных моделей «Фордов». Помимо Falcon-ов всех видов и мастей, а также местных версий огромных седанов LTD, здесь есть такие интересные кроссоверы, как Territory – подобный больше нигде не встретить. Построенный на платформе Falcon, Territory отличался большой практичностью, при этом был достаточно простым и доступным. В свое время у него даже была спортивная версия FPV F6X, оснащенная 360-сильным турбодвигателем, который позволял машине разгоняться до 100 километров в час за 5,9 секунды. Модель просуществовала лишь в одном поколении, которое выпускалось с 2004 по 2016 год, после чего ее заменил Ford Endura, он же – Ford Edge.

Ford Telstar

Еще один Ford, который в свое время продавался в Австралии (а также в некоторых странах Азии и Африки) – Telstar. Глаза вас не обманывают – это действительно Mazda 626 с видоизмененным передком и эмблемой Ford, причем в таком виде машина была официально представлена даже в Японии. Учитывая, что в те времена Mazda и Ford были чрезвычайно близки (вспомнить хотя бы Ford Probe, у которого полно компонентов Mazda), в этой истории мало что удивительного. На конвейере Telstar продержался с 1982 по 1999 год, сменив три поколения, которые тождественны трем поколениям 626. На большинстве рынков его сменил Ford Mondeo. К слову, есть у Ford и другие клоны машин Mazda, о которых вы могли не знать: например, Ford Laser был заменителем Mazda 323, а Ford Freda/Spartan – Mazda Bongo.

Ford Landau

У Ford Landau было целых две версии: седан – для рынка Бразилии, купе – для Австралии. Однако маловероятно, что вы слышали хотя бы об одной из них. Что касается бразильского седана, то это был настоящий «фулл-сайз», оснащенный 8-цилиндровым двигателем Windsor объемом 5 литров. Стилистика машины отсылала к моделям Lincoln, и неспроста – Landau был флагманом модельного ряда Ford в Бразилии с 1971 по 1983 год. Как, впрочем, и австралийское хардтоп-купе Landau, представляющее собой роскошную версию купе Ford Falcon с 5,8-литровым мотором под капотом. Правда, австралийский Landau прожил гораздо меньше, всего-то три года (с 1973 по 1976 год).

Ford Thunderbird Landau Sedan

Пятое поколение Ford Thunderbird едва ли можно назвать самым популярным у коллекционеров, но одна яркая особенность у этой генерации есть – единственный за все время существования модели четырехдверный Thunderbird. Причем задние двери у Landau Sedan открывались против хода, как у Lincoln Continental. Четырехдверный «Ти-берд» в этом поколении занял место кабриолета, который продавался довольно-таки паршиво, но, как и все пятое поколение, просуществовал недолго, с 1967 по 1971 год. Все тогдашние Thunderbird, как и полагается по законам жанра, оснащались многолитровыми V8 мощностью вплоть до 380 лошадиных сил.

Ford Torino King Cobra

Называть Torino King Cobra концепт-каром было бы не совсем верно – это, скорее, «прерванный полет». Компания Ford усиленно готовилась к чемпионату NASCAR, чтобы дать отпор аэродинамичным Plymouth Superbird и Dodge Charger Daytona, но новый государственный курс, уменьшающий дотации «Форду», а также пересмотренный регламент NASCAR вынудили компанию свернуть всю программу по Torino King Cobra, ограничившись тремя ходовыми прототипами. В отличие от «Плимута» и «Доджа», фронтальный аэродинамический колпак «Кобры» выполнен из металла. За ним располагается гоночный 7-литровый V8 мощностью под 700 лошадиных сил. Из трех прототипов King Cobra до наших дней дожили лишь два, при этом только один сохранил оригинальный двигатель.

Ford Ecostar

Как и конкуренты из GM, в начале 90-х Ford начал задумываться об электромобилях. Идею воплотил в реальность британский филиал компании, построив с 1992 по 1993 год сто пять «серийных прототипов» Ford Ecostar. Основанный на Ford Escort Van, Ecostar оснащался электромотором и серно-натриевыми аккумуляторными батареями. Закупали его, в основном, корпорации, так как после 30-месячного испытательного срока машину надо было вернуть на завод. В целом эксперимент с Ford Ecostar был признан неудачным: машина получилась достаточно медлительной (16,5 секунд до «сотни» в разгруженном состоянии), а аккумуляторы, обеспечивавшие запас хода минимум на 150 километров, имели неприятное свойство самопроизвольно загораться.

Ford Ikon

Компактный седан Ikon можно встретить в Индии, Мексике и ЮАР. Технически это «Фиеста» пятого поколения, которая облачена в кузов седан и чуть более современные бамперы. Двигатели, соответственно, те же, что ставились и на Fiesta – бензиновые и дизельные рядные «четверки» с рабочим объемом от 1,3 до 1,6 литров. С 1999 по 2015 год лишь два поколения Ikon были рождены на свет. На рынках вышеупомянутых стран его заменила модель Figo, которая является куда более глобальной.

P.S Ford Pinto Pangra

Компактный Ford Pinto изначально был вообще не «про спорт», но сотрудникам калифорнийского дилерского центра Huntington Ford, директору Клару Хоуку и менеджеру Джеку Стреттону, показалось, что это большое упущение. В 1972 году они пригласили на разговор известного фордовского моториста Эка Миллера, а спустя несколько месяцев появился Pinto Pangra – безбашенный хэтчбек с 2-литровым турбомотором мощностью 285 лошадиных сил. Серьезно модифицированный (в том числе и внешне) Pinto разгонялся до «сотни» за 7,5 секунд и стоил 4600 долларов. Для сравнения – Porsche 914 до «сотни» ехал около 10 секунд, а стоил от 5300 долларов. Тем не менее, желающих приобрести такого монстрика нашлось не так уже много, всего 55 человек. Это притом, что проект был согласован с Ford и на Pinto Pangra распространялась заводская гарантия. \m

Иллюстрации: Из открытых источников