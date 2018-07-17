Обман зрения

Хлипкий раскладной стол, обычная миниатюрная фотомыльница — вот уже много лет Майкл Пол Смит из штата Массачусетс превращает пластиковые дома, которые он делает своими руками, и игрушечные модели в масштабе 1 к 24 в сказочный мир, который иногда не отличить от реальности. Просто за свою долгую жизнь Смит перепробовал множество профессий и в один прекрасный день понял, что так и остался несчастлив, — настал момент попробовать что-то для души. Мы публикуем сперва одну из фотографий его диорам, а потом то, как она делалось — не запутайтесь в этом калейдоскопе настоящего и вымышленного.

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Иллюстрации: Michael Paul Smith