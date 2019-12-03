Необычные дверные ручки

Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»

Автомобильные дверные ручки — то, с чем время от времени соприкасается каждый. И если человек их не замечает, значит инженеры и специалисты по эргономике все сделали правильно. Тем не менее, иногда на такую незначительную деталь экстерьера приходится обращать внимание. И не обязательно из-за того, что неудобно — просто кто-то побеспокоился, чтобы покупатель испытывал особенный опыт при тактильном контакте с машиной. Следующие 10 дверных ручек вы вряд ли встретите на автомобилях такси — уж очень долго придется объяснять клиентам, как они работают. Зато выглядят они по меньшей мере необычно.