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9:23

Необычные дверные ручки

Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»

Автомобильные дверные ручки — то, с чем время от времени соприкасается каждый. И если человек их не замечает, значит инженеры и специалисты по эргономике все сделали правильно. Тем не менее, иногда на такую незначительную деталь экстерьера приходится обращать внимание. И не обязательно из-за того, что неудобно — просто кто-то побеспокоился, чтобы покупатель испытывал особенный опыт при тактильном контакте с машиной. Следующие 10 дверных ручек вы вряд ли встретите на автомобилях такси — уж очень долго придется объяснять клиентам, как они работают. Зато выглядят они по меньшей мере необычно.

Алексей Олефиренко