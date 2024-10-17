Дополненное издание: свежие версии для России

Новые исполнения хорошо знакомых моделей

Многочисленные китайские (и немногочисленные российские) бренды не намерены отказываться от своей доли авторынка РФ. Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, они не только выпускают новинки, но и регулярно освежают уже привычные машины. При этом иногда объём изменений оказывается неожиданно скромным. Только за последнее время были анонсированы или уже появились в продаже новые модификации автомобилей, давно представленных в нашей стране. Это удлинённый и «очень чёрный» седаны, а также сразу три кроссовера — обновлённый, «престижный» и «флагманский».