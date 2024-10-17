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Опубликовано 17 октября 2024, 07:00

Дополненное издание: свежие версии для России

Новые исполнения хорошо знакомых моделей
Многочисленные китайские (и немногочисленные российские) бренды не намерены отказываться от своей доли авторынка РФ. Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, они не только выпускают новинки, но и регулярно освежают уже привычные машины. При этом иногда объём изменений оказывается неожиданно скромным. Только за последнее время были анонсированы или уже появились в продаже новые модификации автомобилей, давно представленных в нашей стране. Это удлинённый и «очень чёрный» седаны, а также сразу три кроссовера — обновлённый, «престижный» и «флагманский».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Lada Aura В открытом доступе оказался рекламный буклет новинки АвтоВАЗа. Она получит три исполнения — Techno, Aura Black и Aura Grey. От исходной Vesta модель отличится размерами: длина вырастет на 24,5 сантиметра. В гамме окрасок будет пять цветов — «Кориандр», «Ледниковый», «Пантера», «Платина» и «Серенада».

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