Самые эпичные дрэг-гонки 2017 года

Самый быстрый способ проверить, чья тачка круче — устроить гонку по прямой. Классическая дрэг-гонка — это всего 402 метра прямой (и желательно ровной) дороги, два автомобиля (или даже дюжина) и водители, достаточно выдержанные, чтобы не довести все это дело до фальстарта. «Мотор» вспоминает самые интересные гонки ушедшего года, которые стоит пересмотреть.

12 автомобилей: все против всех

«Величайшая в мире дрэг-гонка». Так ее называет американское издание Motor Trend, которое устраивает подобные заезды каждый год. В соревновании приняли участие Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Aston Martin DB11, Chevrolet Camaro ZL1 1LE, Chevrolet Corvette Grand Sport, Ferrari 488 GTB, Lexus LC 500, McLaren 570GT, Mercedes Benz AMG GT R, Nissan GT-R Nismo, Porsche 718 Cayman S, Porsche 911 Turbo S, Tesla Model S P100D. Быстрейшая машина проехала 402 метра за 10,5 секунды, а ее скорость в конце прямой составила 201 километр в час.

10 автомобилей и шесть тысяч лошадиных сил

Немецкое тюнинг-ателье решило прорекламировать свою работу, выставив на гонку сразу десять подготовленных машин. Lamborghini Aventador Pirelli Edition, Aston Martin Vantage, Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG C63 S, Nissan GT-R, Audi RS6, Porsche 911 Turbo S, BMW M3, 430-сильный VW Golf R и даже дизельная Porsche Panamera. Дистанция заезда необычная — 800 метров.

Четыре «эмки» против друг друга

В битве сошлись сразу четыре «эмки»: M2, M4, M5 и M6. Суммарная мощность автомобилей — почти 2000 лошадиных сил. «Двойка» оснащается 370-сильным мотором, «четверка» — 431-сильным, а «пятерка» (предыдущего поколения в спецверсии 30 Jahre) — 600-сильным, а «шестерка» — 560-сильным. В этом соревновании мощность, конечно, решает, но смотреть все равно интересно.

Восемь самых быстрых «Сивиков»

На старт этой дрэг-битвы вышли самые мощные и самые быстрые в США хэтчбеки Honda Civic. В ролике представлены самые разные тюнинговые модификации модели, начиная от 430-сильного атмосферного автомобиля и заканчивая 1100-сильной машиной. Ну а победителем стал полноприводный «Сивик» (такого не было в серии, естественно) с мотором на 900 сил.

Nissan Skyline GT-R против Fiat Multipla

Именно так, тюнинговый 663-сильный «Скайлайн», подготовленный для соревнований по дрифту, выставили на гонку против одного из самых некрасивых автомобилей всех времен. Исход поединка был предрешен? Но маленький «фиатик» хотя бы попытался.

Mercedes-AMG E 63 S против Logan

Самая необычная битва этого года: быстрейший универсал «Северной петли» Нюрбургринга — Mercedes-AMG E 63 S — против пятидверного «Логана». Для того, чтобы хотя бы немного уровнять шансы, «Мерс» стартовал с места, а Dacia начинала заезд с хода. Кроме того, в этом испытании была замерена скорость, до которой машины ускоряются за 20 секунд, а также проверена эффективность торможения и плавность хода.

Пять хот-хэтчей против друг друга

В одном заезде сошлись хэтчбеки Audi RS3 (400 сил), Mercedes-AMG A45 (381 сила), Honda Civic Type R (315 сил), Volkswagen Golf R (310 сил) и Ford Focus RS (350 сил). Последние три автомобиля были оснащены «механикой», еще два — «роботами». На самом деле заездов было два: классический, на четверть мили с места, и гонка с хода – со скорости 48 километров в час.

Tesla против очень мощных «немцев»

771-сильный седан Tesla Model S P100D вышел на гонку против 612-сильного универсала Mercedes-AMG E 63 S, 605-сильного Audi RS6 performance и 609-сильного седана BMW M760Li xDrive. Ваши ставки? \m

Иллюстрации: motortrend.com и freepik.com