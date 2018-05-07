Двигатели миллионники

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с определенными рисками, но если вы под капотом потенциального «кандидата» обнаружите один из следующих пяти двигателей, то можете рассчитывать на то, что машина не встанет колом в пятидесяти метрах от места покупки – ведь эти моторы могут пережить очень многое. Недаром их надежностью восхищаются автолюбители по всему миру.

Volkswagen PD 1.9 TDI

Современные двигатели концерна Volkswagen частенько становятся объектами критики (и несоответствие экологическим нормам, в данном случае, – лишь «цветочки»), но в конце XX века VAG построил очень удачный турбодизель – PD 1.9 TDI. Мотор не только стал «Двигателем года» в 1999 году (в классе от 1,8 до 2 литров), но и снискал репутацию крайне надежного силового агрегата – во многом благодаря системе впрыска Pumpe-Düse, лишенной недостатков Common Rail. 500 тысяч километров для этого турбодизеля – пробег более чем реальный, есть в мире экземпляры, прошедшие и более 750 тысяч. Плюс, мотор вполне сносно переносит тюнинг, так что заводские 160 сил для него отнюдь не предел. Устанавливался движок, в основном, на автомобили гольф-класса.

Cummins 6BT

На интернет-форумах шутят, что на 500 тысячах километров у Cummins 6BT только заканчивается обкатка. Ну а если без шуток, то американские владельцы легких и среднетоннажных пикапов (таких, как Dodge RAM) прекрасно знают, насколько вынослив этот чугунный 6-цилиндровый турбодизель объемом 5,9 литра. Секрет его живучести – в предельной простоте: 12 клапанов на шесть «горшков», неубиваемый впрыск Bosch… Установку более производительной системы наддува мотор переживает без особых трудностей, поэтому начальные 215 сил и 600 Нм могут быть увеличены на 100 и более единиц. Выпускался мотор с 1984 по 1998 год.

Volvo B18

Чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов, сразу напомним, что именно этот двигатель установлен в автомобиле, на счету которого официально самый большой пробег среди всех легковушек в мире – речь идет о Volvo P1800 Ирва Гордона с пробегом более трех миллионов миль (или 4,83 миллиона километров). 1778 кубических сантиметров объема, один верхний распределительный вал, один или два карбюратора – технически мотор довольно прост. Встретить его можно, помимо Р1800, на моделях PV544, Amazon и 144 серии – в общем, моделях Volvo, которые выпускались с 1961 по 1981 год.

Toyota 1UZ-FE

У Toyota «вечных двигателей» больше, чем у какой-либо другой марки в мире, выделить один достаточно сложно… Остановимся на каноническом V8 1UZ-FE, который дебютировал в 1989 году. Для этого мотора 250 тысяч километров – пустяк, и это притом, что, по меркам своего времени, 1UZ-FE считался достаточно технологичным мотором. Просто, как показало время, у него не было врожденных недостатков, которые бы со временем встали ему боком. Первым автомобилем, на котором появился этот легендарный двигатель, был Lexus LS первого поколения.

Mercedes OM617

Здесь какие-либо комментарии излишни: в некоторых странах Африки до сих пор трудятся такси Mercedes W115/123 с этим бессмертным двигателем, и пробеги этих машин исчисляются несколькими миллионами километров – точнее определить невозможно из-за сломанных одометров. Благодаря феноменальной надежности пятицилиндровый трехлитровый дизель ОМ617 стал настоящим хитом во всем мире и синонимом выражения «двигатель-миллионник». Большей надежностью отличались атмосферные версии ОМ617, но и с турбиной мотор был крайне живуч. Настолько, что его даже дуют на два бара – и он это спокойно переносит.

Иллюстрации: Из открытых источников