Самые красивые девушки EICMA

Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой

Соскучились по временам, когда после международных автосалонов каждое уважающее себя издание публиковало подборку очаровательных стендисток? Увы, моделей на стендах становится всё меньше — под давлением возмущенных голосов, которые из года в год звучат громче. Мы узнали слово «объективация», а еще что слово «эксплуатация» может иметь не только технический контекст. Впрочем, эти печальные тенденции закрепились еще не во всех сферах. Доказательством тому — международная выставка мототехники EICMA в Милане, которая закрывает сезон. Смотрим — и радуемся.