И тишина: серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Faraday Future FF 91

Вокруг стартапа Faraday Future нынче ходит много нехороших разговоров: из последних новостей – Цзя Юэтин, глава проекта LeEco, отказался возвращаться в родной Китай, так как занят проектом FF… и опасается юридической ответственности за многомиллионные долги перед инвесторами. Однако компания обещала вывести свой электромобиль на рынок как раз в 2018-м году, так что скрестим пальцы и понадеемся, что все у Faraday Future получится. Тем более, недавно Юэтин привлек новый раунд инвестиций на миллиард долларов.