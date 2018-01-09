Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года

И тишина: серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года

Вот мы и стали на год ближе к будущему, где автопилоты в порядке вещей, а выхлопные трубы можно увидеть только на гоночных трассах да в автомобильных музеях. И уже в 2018-м ряды машин без двигателей внутреннего сгорания (причем машин достаточно «умных») существенно пополнятся – за счет новинок, которые представлены в нашей галерее.
Иллюстрации: Из открытых источников
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